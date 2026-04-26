Tραμπ: Αν θέλουν οι Ιρανοί να τελειώσει ο πόλεμος ας μας πάρουν τηλέφωνο
Ορισμένα από τα πρόσωπα τα οποία διαπραγματεύονται για το Ιράν είναι «πολύ λογικά», ενώ άλλα όχι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες αν επιθυμεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.
«Αν θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν. Ξέρετε, υπάρχει τηλέφωνο. Έχουμε καλές, ασφαλείς γραμμές», δήλωσε ο Τραμπ και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα» και ότι οι ΗΠΑ θα είναι οι νικητές.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι ορισμένα από τα πρόσωπα με τα οποία διαπραγματεύονται για το Ιράν είναι «πολύ λογικά», ενώ άλλα όχι. Μάλιστα, εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν «θα φερθεί έξυπνα».
Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν ήταν στο πλευρό των ΗΠΑ» στο ζήτημα του Ιράν, επαναλαμβάνοντας την ενόχλησή του για τη στάση των συμμάχων. Αναφέρθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο δήλωσε πως θα στείλει πλοία «όταν τελειώσει ο πόλεμος», κάτι που «δεν είναι καλό», πρόσθεσε.
Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να πάρουν τα αποθέματα ουρανίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν χθες, Σάββατο, προκαλώντας νέο πλήγμα στις ειρηνευτικές προοπτικές, αφότου ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ όπου είχε συνομιλίες μόνο με Πακιστανούς αξιωματούχους. Ο Αραγτσί μετά την επίσκεψή του στο Ομάν επέστρεψε στο Πακιστάν παρά την απουσία των Αμερικανών συνομιλητών.
