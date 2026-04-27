Έφτασε στη Ρωσία ο Ιρανός ΥΠΕΞ: Σήμερα οι συνομιλίες με τον Πούτιν με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Έφτασε στη Ρωσία ο Ιρανός ΥΠΕΞ: Σήμερα οι συνομιλίες με τον Πούτιν με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Συμπληρώνονται τρεις εβδομάδες αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή - Η Τεχεράνη επιχειρεί να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη της Μόσχας στον πόλεμο
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έφτασε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνοντας νέο σταθμό στον διπλωματικό περίπλου του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά την ακύρωση του ραντεβού στο Ισλαμαμπάντ.
«Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών (...) έφθασε στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία (...) για μα συναντηθεί και να συζητήσει με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Όπως έχει γίνει γνωστό ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμπάς Αραγτσί, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνεχίζει το διπλωματικό μπαλέτο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει υποστήριξη στον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ πριν από δυο εβδομάδες και κάτι.
Ενώ οδεύουν να συμπληρωθούν τρεις εβδομάδες αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η Μόσχα παραμένει ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Την ίδια ώρα ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, σημείωσε μέσω X ότι το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις» κι επιδιώκει «έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη μονομέρεια και τη δυτική κυριαρχία».
Ελλείψει σαφούς προοπτικής συνάντησης με αμερικανούς αντιπροσώπους, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει τις επαφές του, ιδίως με την ηγεσία του Πακιστάν, που έχει αναλάβει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και φιλοξένησε τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.
«Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών (...) έφθασε στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία (...) για μα συναντηθεί και να συζητήσει με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν», ανέφεραν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Όπως έχει γίνει γνωστό ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμπάς Αραγτσί, καθώς ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας συνεχίζει το διπλωματικό μπαλέτο στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει υποστήριξη στον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ πριν από δυο εβδομάδες και κάτι.
Ενώ οδεύουν να συμπληρωθούν τρεις εβδομάδες αφότου κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, έπειτα από 40 ημέρες εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η Μόσχα παραμένει ένας από τους κυριότερους υποστηρικτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Την ίδια ώρα ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο Καζέμ Τζαλαλί, σημείωσε μέσω X ότι το Ιράν και η Ρωσία ανήκουν σε «ενωμένο μέτωπο» που έχει απέναντί του τις «παγκόσμιες ηγεμονικές δυνάμεις» κι επιδιώκει «έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη μονομέρεια και τη δυτική κυριαρχία».
Ελλείψει σαφούς προοπτικής συνάντησης με αμερικανούς αντιπροσώπους, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών συνεχίζει τις επαφές του, ιδίως με την ηγεσία του Πακιστάν, που έχει αναλάβει να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και φιλοξένησε τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.
