Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Τραμπ και Στάρμερ συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Ο Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.
«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως» και μίλησαν «για την πρόοδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.
