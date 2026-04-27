Στόλος ακτιβιστών απέπλευσε για τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, δείτε βίντεο
Πενήντα έξι σκάφη αναχώρησαν από τη Σικελία – Αμφίβολο αν θα σπάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό

Ακτιβιστές από διάφορες χώρες απέπλευσαν χθες Κυριακή από τη Σικελία, με την ελπίδα να φθάσουν στη Λωρίδα της Γάζας, με δεκάδες πλοία φορτωμένα ανθρωπιστική βοήθεια.

Έπειτα από καθυστέρηση οφειλόμενη στις καιρικές συνθήκες, 56 σκάφη απέπλευσαν από λιμάνι κοντά στις Συρακούσες, ανακοίνωσε η οργανώτρια Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για τα περισσότερα πλοία που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε εγχείρημα να παραδοθεί βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακο.



Αμφισβητείται πάντως το αν ο νέος στόλος θα μπορέσει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος επιβάλλεται από το 2007 στην πυκνοκατοικημένη, μικρή περιοχή, που ισοπεδώθηκε τα δυο χρόνια εντατικών βομβαρδισμών.

Διακηρυγμένος στόχος του Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») είναι επίσης να προωθήσει τη δημιουργία μόνιμου ανθρωπιστικού διαδρόμου.



Ωστόσο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αποτρέψει μέχρι σήμερα όλα τα εγχειρήματα αυτής της φύσης. Στην προηγούμενη προσπάθεια, το 2025, ο στόλος ιδιωτικών σκαφών υπέστη έφοδο των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, που συνέλαβαν δεκάδες ακτιβιστές και τα πλεούμενα.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα, κλείστηκαν ραντεβού στη θάλασσα με άλλα σκάφη που θα αποπλεύσουν από άλλες χώρες προτού κατευθυνθούν ανατολικά.

Τον στόλο συνοδεύουν πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms και το Arctic Sunrise της Greenpeace.
Δείτε Επίσης