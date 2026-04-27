Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε συντονισμένη επίθεση ανταρτών, δείτε βίντεο
Ο Σαντιό Καμαρά σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στο σπίτι του – Ανέλαβε την ευθύνη παρακλάδι της Αλ Κάιντα, σε εξέλιξη συγκρούσεις σε όλη τη χώρα
Νεκρός από επίθεση ανταρτών έπεσε ο υπουργός Άμυνας του Μάλι, Σαντιό Καμαρά, όταν δράστες στόχευσαν την κατοικία του κοντά στην πρωτεύουσα Μπαμακό, σε ένα κύμα συντονισμένων επιθέσεων τζιχαντιστών και αυτονομιστών που σαρώνει τη χώρα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ισά Ουσμάν Κουλιμπαλί, δήλωσε ότι ο Καμαρά έχασε τη ζωή του όταν οι δράστες στοχοθέτησαν το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για επίθεση με παγιδευμένο φορτηγό, πιθανότατα καμικάζι, κοντά στην πρωτεύουσα Μπαμακό.
Al-Qaeda in Mali (JNIM) has killed the Defense Minister of Mali General Sadio Camara.
Ευθύνη από παρακλάδι της Αλ Κάιντα – Θύματα και στην οικογένειαΤην ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Δυτική Αφρική.
Σύμφωνα με διεθνή πρακτορεία που επικαλούνται την οικογένεια του Καμαρά και γαλλικά μέσα ενημέρωσης, από την επίθεση σκοτώθηκαν επίσης τουλάχιστον τρία μέλη της οικογένειάς του.
Η επίθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα συντονισμένων ενεργειών από τζιχαντιστικές οργανώσεις και αυτονομιστές σε διάφορες περιοχές του Μάλι.
Mali's Defence Minister Sadio Camara has been killed during coordinated attacks on military sites nationwide. He was a central figure in the military government and was instrumental in developing Mali's military relationship with Russia.
Στόχος και ο επικεφαλής της χούντας – Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείοΠαράλληλα, αναφορές αναφέρουν ότι στόχος επιθέσεων έγινε και η κατοικία του επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας, στρατηγού Ασιμί Γκοϊτά, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία για λόγους προστασίας.
Οι επιθέσεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κάτι – σημαντική στρατιωτική βάση κοντά στην πρωτεύουσα –, το Γκάο και το Κιντάλ στον βορρά, καθώς και οι κεντρικές πόλεις Σεβαρέ και Μοπτί.
Σύμφωνα με αναλυτές, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιθέσεις των τελευταίων ετών στο Μάλι.
Ο Ουλφ Λάεσινγκ, επικεφαλής του προγράμματος Σαχέλ του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ στο Μάλι, δήλωσε στο BBC ότι το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί «τη μεγαλύτερη συντονισμένη τζιχαντιστική επίθεση στη χώρα εδώ και χρόνια».
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αυτονομιστές, που επιδιώκουν τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους των Τουαρέγκ στον βορρά, επικεντρώθηκαν κυρίως στις βόρειες πόλεις. Την ίδια ώρα, η τζιχαντιστική οργάνωση Τζαμάατ Νουσράτ αλ-Ισλάμ ουαλ Μουσλιμίν (JNIM), που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, εξαπέλυσε ταυτόχρονες επιθέσεις σε πολλαπλές τοποθεσίες.
Συγκρούσεις στο Κιντάλ και αποχώρηση Ρώσων μισθοφόρωνΤην ίδια στιγμή, στον βορρά, η αυτονομιστική οργάνωση Μέτωπο Απελευθέρωσης Αζαουάντ (FLA) ανακοίνωσε ότι Ρώσοι μισθοφόροι, που είχαν προσληφθεί από τον στρατό του Μάλι, συμφώνησαν να αποχωρήσουν από την πόλη Κιντάλ μετά από δύο ημέρες συγκρούσεων.
Ο εκπρόσωπος του FLA, Μοχάμεντ Ελμαουλούντ Ραμαντάν, δήλωσε αρχικά ότι το Κιντάλ «δεν είχε πέσει πλήρως», καθώς παρέμεναν στην περιοχή «στοιχεία του στρατού του Μάλι και Ρώσοι μισθοφόροι».
Την Κυριακή, οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών αναζωπυρώθηκαν. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ανέφερε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τα ρωσικά στοιχεία του Africa Corps για την ασφαλή αποχώρησή τους από τις μάχες.
Σε νεότερες δηλώσεις, υποστήριξε ότι οι δυνάμεις αυτές «αποχωρούν οριστικά από το Κιντάλ» και ότι «το Κιντάλ είναι πλέον ελεύθερο». Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον στρατό του Μάλι.
Το Μάλι τα τελευταία χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπο με συνεχή εξέγερση ένοπλων ομάδων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, το Ισλαμικό Κράτος και αυτονομιστικά κινήματα όπως το FLA, με τη βία να έχει επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.
Η δολοφονία του υπουργού Άμυνας έρχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στη χώρα.
