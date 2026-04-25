Μάλι: Οι τζιχαντιστές της JNIM αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις συντονισμένες επιθέσεις σε όλη τη χώρα
Η JNIM δηλώνει ότι κατέλαβε τη σημαντική πόλη Κιντάλ, στο βόρειο Μάλι
Οι τζιχαντιστές της Ομάδας Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για μια σειρά συντονισμένων επιθέσεων με την εξέγερση των Τουαρέγκ κατά των στρατηγικών θέσεων της χούντας που είναι στην εξουσία στο Μάλι, στην περιφέρεια του Μπαμακό και σε μεγάλες πόλεις της χώρας.
Σε ανακοίνωση, η JNIM, η οποία πολεμά εδώ και χρόνια τους στρατιωτικούς που είναι στην εξουσία στο Μπαμακό, δηλώνει ότι αναλαμβάνει "την ευθύνη" για τις επιθέσεις που είχαν στόχο σήμερα "την έδρα του προέδρου του Μάλι Ασιμί Γκοϊτά, την έδρα του υπουργού Άμυνας του Μάλι Σαντιό Καμαρά, το διεθνές αεροδρόμιο" στην πρωτεύουσα Μπαμακό, και "τις στρατιωτικές θέσεις στην πόλη Κατί" που γειτνιάζει.
Η JNIM δηλώνει επίσης ότι κατέλαβε τη σημαντική πόλη Κιντάλ, στο βόρειο Μάλι "μετά μια πετυχημένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εναντίον του στρατού του Μάλι και των μισθοφόρων του ρωσικού σώματος με τη συμμετοχή των εταίρων μας του FLA" (Μέτωπο Απελευθέρωσης του Αζαουάντ), των ανταρτών Τουαρέγκ του Μάλι.
BREAKING— Visegrád 24 (@visegrad24) April 25, 2026
Al Qaeda in Mali (JNIM) & Tuareg separatists of FLA have launched a nationwide offensive against Mali’s junta & its Russian allies
They’re reportedly successful, having entered the capital city Bamako &Taureg capital Kidal
It’s looks like Mali is falling to jihadists pic.twitter.com/icpZPqQRjM
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
