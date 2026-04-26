NBC: Σπάνιο πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ είχε καταφέρει ιρανικό μαχητικό στην αρχή του πολέμου
Η επίθεση στο Κουβέιτ αποκαλύπτει το εύρος των ιρανικών επιθέσεων και τις σημαντικές απώλειες σε αμερικανικές υποδομές, σύμφωνα με το NBC
Σημαντικά μεγαλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις φέρεται να είναι οι ζημιές που υπέστησαν αμερικανικές βάσεις και εξοπλισμός στη Μέση Ανατολή, μετά τα ιρανικά χτυπήματα στις αρχές της σύγκρουσης, σύμφωνα με πληροφορίες από τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το NBC.
Η Τεχεράνη είχε προχωρήσει σε αντεπίθεση μετά τα αρχικά αμερικανικά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, στοχεύοντας δεκάδες εγκαταστάσεις σε επτά χώρες της Μέσης Ανατολής.
Οι επιθέσεις αυτές έπληξαν αποθήκες, κέντρα διοίκησης, υπόστεγα αεροσκαφών, δίκτυα δορυφορικών επικοινωνιών, διαδρόμους προσγείωσης, προηγμένα ραντάρ, καθώς και πολλά αεροσκάφη, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός το οποίο περιγράφει το NBC, ότι ιρανικό μαχητικό ανάλογου τύπου με το F-5, κατάφερε να διαπεράσει κάθε αντιαεροπορική άμυνα και να βομβαρδίσει την αμερικανική βάση Camp Buehring στο Κουβέιτ.
Πρόκειται για μία σπάνια παραβίαση που, σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους που επικαλείται το δημοσίευμα, σηματοδότησε την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που εχθρικό επανδρωμένο αεροσκάφος πλήττει άμεσα αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων αλλά και ανάλυση του American Enterprise Institute -ένα συντηρητικό think tank στην Ουάσινγκτον- το εύρος των ζημιών υπογραμμίζει την ένταση των ιρανικών επιθέσεων.
