Πελάτης του ξενοδοχείου ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, λέει η αστυνομία
Ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου εκτιμάται ότι διέμενε στο ξενοδοχείο όπου πραγματοποιούνταν η εκδήλωση, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφτρι Κάρολ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο Κόουλ Άλεν ήταν πελάτης του ξενοδοχείου Washington Hilton. «Πιστεύουμε ότι ήταν φιλοξενούμενος εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές έχουν ήδη ασφαλίσει δωμάτιο μέσα στο ξενοδοχείο που συνδέεται με τον ύποπτο και αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να διαπιστωθεί τι περιείχε και αν σχετίζεται με την επίθεση.

Ο Κάρολ επανέλαβε επίσης ότι, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο ύποπτος φαίνεται να έδρασε μόνος του, χωρίς ενδείξεις συνεργών ή ευρύτερης απειλής για το κοινό.
