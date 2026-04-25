Τέσσερις νεκροί από ρωσικό «σφυροκόπημα» στην Ουκρανία με 660 drones και πυραύλους, ζημιές και στη Ρουμανία

Ρωσικά drone έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον εναέριο χώρος της Ρουμανίας, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικά λιμάνια στην άλλη όχθη του Δούναβη





Μεγάλη ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της Ουκρανίας στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους ενώ περισσότεροι από 30 τραυματίσθηκαν καθώς η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερα από 660 μη επανδρωμένα ενάερια οχήματα και πυραύλους με στόχο την πόλη Ντνίπρο στη νοτιοανατολική Ουκρανία και άλλες περιφέρειες.«Όλη τη νύκτα οι Ρώσοι βομβάρδιζαν το Ντνίπρο και άλλες πόλεις και κοινότητές μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι από τους στόχους ήταν πολιτικές υποδομές.Δύο πτώματα ανασύρθηκαν από κτίριο που επλήγη στο Ντνίπρο, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεκσάντρ Χάνζα προσθέτοντας ότι άλλοι πέντε άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Άλλοι 21 άνθρωποι στην πόλη τραυματίσθηκαν, δήλωσε.Στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ, επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ επτά τραυματίσθηκαν, δήλωσε εκεί ο κυβερνήτης.«Κάθε πλήγμα όπως αυτό πρέπει να υπενθυμίζει στους εταίρους μας ότι η κατάσταση απαιτεί άμεση και σθεναρή δράση, ταχεία ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνάς μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 619 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 47 πυραυλους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, προσθέτοντας ότι κατέρριψε 580 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους.Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι, μετά τη ρωσική νυκτερινή επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γαλάτσι προκαλώντας ζημιές σε πυλώνα ηλεκτροδότησης και σε παράρτημα μιας κατοικίας.Δεν υπήρξαν θύματα, υπογράμμισε το υπουργείο.Η ρουμανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε αργότερα ότι εκκενώνει την περιοχή από την οποία ανέκτησε συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς τα συντρίμμια μπορεί να περιέχουν εκρηκτική γόμωση.Η Ρουμανία, μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει χερσαία σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και ρωσικά drone έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον εναέριο χώρος της, καθώς η Μόσχα επιτίθεται σε ουκρανικά λιάνια στην άλλη όχθη του Δούναβη.

Ενώ συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών πέφτουν τακτικά στη Ρουμανία, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που υπέστη ζημιές ιδιοκτησία.



«Το υπουργείο Άμυνας καταδικάζει αυστηρά τις ανεύθυνες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και υπογραμμίζει ότι αυτές αντιπροσωπεύουν μια νέα πρόκληση για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.



«Τέτοια επεισόδια καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλεια των ρουμάνων πολιτών, αλλά επίσης τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ».



Δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon, που συμμετέχουν στη βρετανική αποστολή αστυνόμευσης των αιθέρων στη Ρουμανία, απογειώθηκαν για να επιτηρήσουν την κατάσταση από αέρος, κάτι που αποτελεί συνήθη διαδικασία. Κάτοικοι στη γειτονική κομητεία Τούλτσεα προειδοποιήθηκαν να καλυφθούν.