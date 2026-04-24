Μόσχα και Κίεβο ανακοίνωσαν ότι αντάλλαξαν 193 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά
ΚΟΣΜΟΣ
Μόσχα Κίεβο Αιχμάλωτοι πολέμου

Μόσχα και Κίεβο ανακοίνωσαν ότι αντάλλαξαν 193 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για την ανταλλαγή αυτή σύμφωνα με το ρωσικό στρατό

Μόσχα και Κίεβο ανακοίνωσαν ότι αντάλλαξαν 193 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε πλευρά
Μόσχα και Κίεβο ανακοίνωσαν σήμερα ότι αντάλλαξαν 193 αιχμαλώτους πολέμου η κάθε πλευρά, με τον ρωσικό στρατό να δηλώνει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για την ανταλλαγή αυτή.

«Επί του παρόντος, Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στη Δημοκρατία της Λευκορωσίας, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη», τόνισε ο ρωσικός στρατός σε ανακοίνωσή του στο Max.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επιστροφή των 193 Ουκρανών μαχητών. «Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε διάφορα μέτωπα. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι εναντίον των οποίων η Ρωσία έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες, καθώς και τραυματίες στρατιώτες», δήλωσε στο X.

