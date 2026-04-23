Το Κίεβο διαθέτει τηλεκατευθυνόμενα drones ικανά να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση, λέει ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας
Το Κίεβο έχει αναπτύξει drones αναχαίτισης που μπορούν να καθοδηγηθούν από μεγάλη απόσταση και είναι ικανά να πλήξουν στόχους εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Μιχάιλο Φέντοροφ.

Η Ουκρανία δεν είχε μονάδες κατασκευής drones πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, αλλά πλέον έχει μια ακμάζουσα βιομηχανία. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα drones αναχαίτισης ως αποτελεσματικά – και πιο οικονομικά – μέσα αντιμετώπισης των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Εγκαινιάζουμε ένα νέο επίπεδο» αντιαεροπορικής άμυνας, έγραψε ο Φέντοροφ σε μήνυμά του στο Telegram. «Πλέον, ο χειρισμός των drones αναχαίτισης είναι δυνατός εξ αποστάσεως χιλιάδων χιλιομέτρων», σημείωσε. «Σήμερα έχουμε επαληθευμένο αποτέλεσμα… Την κατάρριψη στόχου σε απόσταση εκατοντάδων και χιλιάδων χιλιομέτρων», συμπλήρωσε ο Φέντοροφ.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ανέφερε πως η χρήση τέτοιων drones αυξάνει την αποτελεσματικότητα των αναχαιτίσεων, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για τους χειριστές και διευρύνει την εμβέλεια των επιχειρήσεων.


Εκτιμήσεις για 4,5 εκατ. drones μέσα σε έναν χρόνο

Εκτιμήσεις Ουκρανών αξιωματούχων έκαναν λόγο για κατασκευή 4,5 εκατομμυρίων drones τη χρονιά που πέρασε, με προβλέψεις για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό φέτος.


Η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους. Στο σφοδρότερο φετινό μπαράζ, την προηγούμενη εβδομάδα, που στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν 31 πυραύλους και 636 drones, αλλά 12 πύραυλοι και 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τους στόχους τους.

Η Ουκρανία έχει συνάψει συμφωνίες με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες για την από κοινού παραγωγή οπλικών συστημάτων. Το Κίεβο έχει προσφέρει βοήθεια σε χώρες της Μέσης Ανατολής που βρίσκονται αντιμέτωπες με επιδρομές ιρανικών drones, συνάπτοντας συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Best of Network

Δείτε Επίσης