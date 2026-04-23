Επιτέθηκαν με κόκκινη μπογιά στον Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο, δείτε βίντεο
Μία σύλληψη - Ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν επανέλαβε την υποστήριξή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Επίθεση με κόκκινη μπογιά δέχτηκε ο εξόριστος ηγέτης του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γερμανία.
Όπως δείχνει βίντεο από το περιστατικό, αφού αποχώρησε από την συνέντευξη Τύπου στο κέντρο του Βερολίνου και κατευθυνόταν προς ένα αυτοκίνητο που τον περίμενε συνοδευόμενος από σωματοφύλακες, ακτιβιστής τον πλησίασε και του έριξε το υγρό, το οποίο τον πέτυχε στο πίσω μέρος του λαιμού και στους ώμους.
Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο και τον έθεσε υπό κράτηση. Ο Παχλαβί μπήκε στη συνέχεια στο όχημά του και έφυγε από την περιοχή.
«Η στοχοποίηση της υποδομής του καθεστώτος και των μέσων εξαναγκασμού του ήταν απολύτως κάτι που ζητούσε ο ιρανικός λαός», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.
Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Παχλάβι επανέλαβε την υποστήριξή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική εκστρατεία ως «ανθρωπιστική επέμβαση» απαραίτητη για την ανατροπή του τρέχοντος καθεστώτος.
JUST IN: 🇮🇷🇩🇪 Demonstrator threw paint on Iranian Exiled Crown Prince Reza Pahlavi in Berlin, Germany today. pic.twitter.com/pHoXmg5oW1— BRICS News (@BRICSinfo) April 23, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
