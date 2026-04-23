Η Τεχεράνη μιλά για πιθανή «σημαντική εξέλιξη απόψε ή αύριο» στις προσπάθειες για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Τεχεράνη Ισλαμαμπάντ ΗΠΑ Πακιστάν Διαπραγματεύσεις

Η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει δώσει ένα περιθώριο τριών ως πέντε ημερών στην Τεχεράνη για να καταθέσει τις δικές της προτάσεις και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Μια σημαντική εξέλιξη στις προετοιμασίες για τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να σημειωθεί «ήδη από απόψε ή αύριο», ανέφερε ιρανική διπλωματική πηγή στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

«Μια σημαντική εξέλιξη στον εν εξελίξει διπλωματικό διάλογο μεταξύ του Πακιστάν και του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ήδη από απόψε ή αύριο, δεδομένων των συνεχιζόμενων επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο πλευρών», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή στο πρακτορείο.

Στο μεταξύ, όπως κυκλοφόρησε ήδη από χθες, η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει δώσει ένα περιθώριο τριών ως πέντε ημερών στην Τεχεράνη για να καταθέσει τις δικές της προτάσεις και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια πιθανή συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο πλαίσιο, πηγές στο Ισλαμαμπάντ έκαναν λόγο για θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με την Τεχεράνη, ανανεώνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών». Σε σχετική ερώτηση της New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «είναι πιθανό», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων.

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

