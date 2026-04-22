Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία ως την Κυριακή για συμφωνία λένε στο Ισραήλ, ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι υπάρχει deadline
Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία ως την Κυριακή για συμφωνία λένε στο Ισραήλ, ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι υπάρχει deadline
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι αναφορές για «deadline 3 με 5 ημερών» δεν είναι αληθινές
Το Ισραήλ έχει ενημερωθεί ότι η προθεσμία του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για συμφωνία εκπνέει την Κυριακή, ανέφερε την Τετάρτη το ισραηλινό Κανάλι 12.
Οι ΗΠΑ δίνουν στο Ιράν χρονικό περιθώριο τριών έως πέντε ημερών για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη συμφωνία και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά κινδυνεύει η κατάρρευση της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, μετέδωσε το δίκτυο επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.
Σε ξεχωριστή αναφορά του Channel 12, επικαλούμενο πολιτικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, αναφέρεται ότι η ουσιαστική προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος λήγει την Κυριακή, ακριβώς στο χρονικό πλαίσιο των τριών έως πέντε ημερών που έχει αναφερθεί.
Πάντως, οι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για να υπάρξει συμφωνία ως το τέλος της εβδομάδας.
Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων έληγε χθες Τρίτη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δώσει μια παράταση χωρίς κάποιο σαφές όριο.
Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις από την πλευρά του Λευκού Οίκου.
Μιλώντας την Τετάρτη σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε ότι οι αναφορές για «deadline 3 με 5 ημερών» δεν είναι αληθινές.
Η ίδια, σε συνέντευξή της στο Fox News, είπε ότι ο πρόεδρος δεν θεωρεί ότι η κατάληψη των δύο πλοίων νωρίτερα σήμερα συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.
Οι ΗΠΑ δίνουν στο Ιράν χρονικό περιθώριο τριών έως πέντε ημερών για να απαντήσει σε μια προτεινόμενη συμφωνία και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά κινδυνεύει η κατάρρευση της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός, μετέδωσε το δίκτυο επικαλούμενο τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.
Σε ξεχωριστή αναφορά του Channel 12, επικαλούμενο πολιτικές πηγές στην Ιερουσαλήμ, αναφέρεται ότι η ουσιαστική προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος λήγει την Κυριακή, ακριβώς στο χρονικό πλαίσιο των τριών έως πέντε ημερών που έχει αναφερθεί.
Πάντως, οι Ισραηλινοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες για να υπάρξει συμφωνία ως το τέλος της εβδομάδας.
Η εκεχειρία των δύο εβδομάδων έληγε χθες Τρίτη, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να δώσει μια παράταση χωρίς κάποιο σαφές όριο.
Σε αυτό το μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις από την πλευρά του Λευκού Οίκου.
Μιλώντας την Τετάρτη σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε ότι οι αναφορές για «deadline 3 με 5 ημερών» δεν είναι αληθινές.
White House:— Clash Report (@clashreport) April 22, 2026
The “3–5 day deadline” stuff is not true. pic.twitter.com/qljYH2xhrp
Η ίδια, σε συνέντευξή της στο Fox News, είπε ότι ο πρόεδρος δεν θεωρεί ότι η κατάληψη των δύο πλοίων νωρίτερα σήμερα συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.
Trump does not consider Iran’s seizure of two ships to be a violation of the ceasefire, White House says.pic.twitter.com/P7jMWUIHVB— Clash Report (@clashreport) April 22, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
