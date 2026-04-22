Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον
«Επαφές για την παράταση της εκεχειρίας βρίσκονται σε εξέλιξη», τόνισε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν
Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν αύριο Πέμπτη (23/4) με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα (22/4) μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα, αυστηρή τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων βομβαρδισμών και ανατινάξεων σε περιοχές όπου έχει παρουσία», σύμφωνα με την πηγή.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε χθες ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα μέρος να παρεμποδίσει τα μέτρα ασφαλείας ή να υπονομεύσει τη σταθερότητα».
#BREAKING: #Lebanon to request one-month truce extension in #Israel meeting: official to AFP https://t.co/Il7QsmLt9i pic.twitter.com/47pO7B2CIK— Arab News (@arabnews) April 22, 2026
Lebanon’s President Aoun has said negotiations are ongoing to extend the ceasefire, warning that no party will be permitted to obstruct security measures or undermine stability.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα