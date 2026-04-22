Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον
«Επαφές για την παράταση της εκεχειρίας βρίσκονται σε εξέλιξη», τόνισε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν αύριο Πέμπτη (23/4) με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα (22/4) μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα, αυστηρή τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων βομβαρδισμών και ανατινάξεων σε περιοχές όπου έχει παρουσία», σύμφωνα με την πηγή.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε χθες ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα μέρος να παρεμποδίσει τα μέτρα ασφαλείας ή να υπονομεύσει τη σταθερότητα».

