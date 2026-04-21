Με φυλάκιση ενός μηνός τιμωρήθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν γλυπτό του Ιησού στον Λίβανο, φωτογραφία
ΚΟΣΜΟΣ
Άγαλμα IDF Μπενιαμίν Νετανιάχου Ποινή Στρατιώτης Λίβανος

Με φυλάκιση ενός μηνός τιμωρήθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν γλυπτό του Ιησού στον Λίβανο, φωτογραφία

Σε ανακοίνωση των IDF τονίζεται ότι οι συγκεκριμένοι δεν θα συμμετέχουν για το διάστημα αυτό σε επιχειρήσεις και ότι το άγαλμα αποκαταστάθηκε πλήρως

Με φυλάκιση ενός μηνός τιμωρήθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν γλυπτό του Ιησού στον Λίβανο, φωτογραφία
8 ΣΧΟΛΙΑ
Με ποινή φυλάκισης ενός μήνα τιμωρήθηκαν οι δύο στρατιώτες που βανδάλισαν ένα γλυπτό του Ιησού Χριστού στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Ο στρατιώτης που προξένησε ζημιές στο χριστιανικό σύμβολο καθώς και εκείνος που φωτογράφισε την πράξη, δεν θα συμμετάσχουν πλέον στις επιχειρήσεις μάχης και θα τεθούν υπό κράτηση 30 ημερών» αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF.

Η φωτογραφία που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε σάλο δείχνει έναν στρατιώτη να χτυπά στο κεφάλι ένα άγαλμα του Εσταυρωμένου, πεσμένου από τον σταυρό, στο μαρωνιτικό χωριό Ντέμπελ, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη Δευτέρα την πράξη αυτή και δήλωσε ότι «οι στρατιωτικές αρχές θα επιβάλουν σκληρά πειθαρχικά μέτρα».

Με φυλάκιση ενός μηνός τιμωρήθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν γλυπτό του Ιησού στον Λίβανο, φωτογραφία


Στην ανακοίνωσή του ο στρατός αναφέρει ότι η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η συμπεριφορά των στρατιωτών αντίκειται πλήρως στις εντολές και της αξίες του Τσαχάλ» και ότι «οι επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν αποκλειστικό στόχο την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες και όχι τους Λιβανέζους αμάχους».

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι αντικατέστησε το άγαλμα, σε συνεννόηση με την τοπική κοινότητα και δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που δείχνει και πάλι τον Χριστό στον σταυρό.

8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης