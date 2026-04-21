Με φυλάκιση ενός μηνός τιμωρήθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν γλυπτό του Ιησού στον Λίβανο, φωτογραφία
Σε ανακοίνωση των IDF τονίζεται ότι οι συγκεκριμένοι δεν θα συμμετέχουν για το διάστημα αυτό σε επιχειρήσεις και ότι το άγαλμα αποκαταστάθηκε πλήρως
Με ποινή φυλάκισης ενός μήνα τιμωρήθηκαν οι δύο στρατιώτες που βανδάλισαν ένα γλυπτό του Ιησού Χριστού στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.
«Ο στρατιώτης που προξένησε ζημιές στο χριστιανικό σύμβολο καθώς και εκείνος που φωτογράφισε την πράξη, δεν θα συμμετάσχουν πλέον στις επιχειρήσεις μάχης και θα τεθούν υπό κράτηση 30 ημερών» αναφέρεται στην ανακοίνωση των IDF.
Η φωτογραφία που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε σάλο δείχνει έναν στρατιώτη να χτυπά στο κεφάλι ένα άγαλμα του Εσταυρωμένου, πεσμένου από τον σταυρό, στο μαρωνιτικό χωριό Ντέμπελ, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τη Δευτέρα την πράξη αυτή και δήλωσε ότι «οι στρατιωτικές αρχές θα επιβάλουν σκληρά πειθαρχικά μέτρα».
Στην ανακοίνωσή του ο στρατός αναφέρει ότι η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η συμπεριφορά των στρατιωτών αντίκειται πλήρως στις εντολές και της αξίες του Τσαχάλ» και ότι «οι επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν αποκλειστικό στόχο την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες και όχι τους Λιβανέζους αμάχους».
Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι αντικατέστησε το άγαλμα, σε συνεννόηση με την τοπική κοινότητα και δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που δείχνει και πάλι τον Χριστό στον σταυρό.
A short while ago, in full coordination with the local community of Debel in southern Lebanon, the damaged statue was replaced by IDF troops. The Northern Command worked to coordinate the replacement of the statue from the moment it received the report of the incident.— Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα