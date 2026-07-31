Βίντεο: Καναντέρ έκαναν επτά ρίψεις νερού σε δύο λεπτά στη φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ποικίλο Όρος Χαϊδάρι Ασπρόπυργος Πυροσβεστική

Βίντεο: Καναντέρ έκαναν επτά ρίψεις νερού σε δύο λεπτά στη φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 7 αεροσκάφη 7 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό

Βίντεο: Καναντέρ έκαναν επτά ρίψεις νερού σε δύο λεπτά στη φωτιά στην Περιφερειακή Αιγάλεω
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Την «μάχη» των εναέριων μέσων στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) αποτυπώνει το βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr. 

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη 7 ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για συντονισμό.

Στο βίντεο που ακολουθεί, φαίνονται οι προσπάθειες των πιλότων των εναέριων μέσων στο Ποικίλο Όρος, όπου σε δύο λεπτά πραγματοποίησαν επτά ρίψεις νερού: 


Στις 16:25 το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου μέσω Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, το Δαφνί, απομακρύνονται και θα μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο οι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, υπό τον συντονισμό του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που βρίσκεται στο σημείο.
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