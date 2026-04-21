Νέες απειλές του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ κατά του ηγέτη της Χεζμπολάχ: «Θα πληρώσει με το κεφάλι του»
Ο ισραηλινός στρατός έχει εντολή να ενεργεί στον Λίβανο, εν μέσω εκεχειρίας, για να προστατεύει τους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί, είπε ο Ίσραελ Κατς
Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά της ηγεσίας της Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής ανάγνωσης των ονομάτων των πεσόντων στρατιωτών, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιχειρεί στρατιωτικά ακόμη και υπό συνθήκες εκεχειρίας, προκειμένου να προστατεύσει τις δυνάμεις του από κάθε απειλή στον Λίβανο.
Όπως δήλωσε, «ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ δώσαμε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να ενεργούν με ισχύ, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, προκειμένου να υπερασπιστούν τους στρατιώτες μας στον Λίβανο απέναντι σε κάθε απειλή».
Ο ίδιος επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της ισραηλινής κυβέρνησης αποτελεί η αποκατάσταση της ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, τονίζοντας ότι «η υποχρέωσή μας προς τους κατοίκους του βορρά παραμένει σαφής και αδιαπραγμάτευτη: να διασφαλίσουμε την ασφάλεια».
Παράλληλα, ο Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή που προέρχεται από περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο, επεκτείνοντας το πεδίο των πιθανών επιχειρήσεων.
Στρέφοντας τα πυρά του προσωπικά στον Ναΐμ Κασέμ, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «ο Νασράλα κατέστρεψε τη σιιτική κοινότητα στον Λίβανο και ο Ναΐμ Κάσεμ θα την αποτελειώσει και θα πληρώσει με απώλεια κατοικιών και εδάφους – όπως ακριβώς συνέβη με τη Χαμάς στη Ράφα και στη Μπέιτ Χανούν στη Γάζα – μέχρι να πληρώσει και με το κεφάλι του».
