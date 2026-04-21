Άγριο έγκλημα στη Γιούτα: 43χρονη μητέρα βρέθηκε ξυλοκοπημένη μέχρι θανάτου μια ημέρα αφού υπέβαλε αίτηση διαζυγίου
Ξυλοκοπημένη μέχρι θανάτου βρέθηκε μια 43χρονη μητέρα στη Γιούτα μια ημέρα αφού είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της και δύο μήνες αφότου η επιχείρηση καλλυντικών της κάηκε ολοσχερώς.

Η Λίντχα Πάολα Ζέρπα Λάρα με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, βρέθηκε νεκρή την Παρασκευή το βράδυ δίπλα σε έναν 55χρονο άνδρα στο σπίτι της στο Χέριμαν, κοντά στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Αν και ο άνδρας με τον οποίο ήταν δεν κατονομάστηκε, η 43χρονη σχεδίαζε να συναντηθεί το απόγευμα της Παρασκευής με τον εν διαστάσει σύζυγό και πατέρα του 10χρονου παιδιού της, σύμφωνα με συγγενείς της γυναίκας.

Σύμφωνα με την αστυνομία η Ζέρπα Λάρα σκοτώθηκε από χτύπημα με αμβλύ αντικείμενο, ενώ ο άνδρας πέθανε από αυτοτραυματισμό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η 43χρονη δεν ζούσε με τον εν διαστάσει σύζυγό της με τον οποίο φαινόταν να έχει καλές σχέσεις για χάρη του παιδιού τους, το οποίο δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας.

Η Ζέρπα Λάρα, η οποία μετανάστευσε στη Γιούτα από τη Βενεζουέλα πριν από οκτώ χρόνια, είχε ανοίξει τη δική της επιχείρηση σπα το 2022, η οποία όμως καταστράφηκε πριν από δύο μήνες, ενώ είχε ιδρύσει και οργανισμό στήριξης ατόμων με καρκίνο.

Οι φίλοι της παρότρυναν γυναίκες που υποφέρουν από ενδοοικογενειακή βία να ζητάνε βοήθεια: «Ξεκινήστε να μιλάτε γι' αυτό. Στους φίλους σας, στις οικογένειές σας. Μην σιωπάτε. Ζητήστε βοήθεια».

