Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την εξάρθρωση τρομοκρατικής οργάνωσης που συνδέεται με το Ιράν, βίντεο
Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανάφεραν, σε ανακοίνωση, τη σύλληψη μελών της οργάνωσης αυτής που σχεδίαζε να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές στην εθνική επικράτεια
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξάρθρωσαν μια «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν, η οποία σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.
Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανάφεραν, σε ανακοίνωση, τη σύλληψη μελών της οργάνωσης αυτής που σχεδίαζε να διαπράξει «τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές στην εθνική επικράτεια», και οι έρευνές τους αποκάλυψαν σχέσεις με το Ιράν.
Η ίδια πηγή δημοσίευσε τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 27 ανδρών, χωρίς να αναφέρει την εθνικότητά τους.
Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την επιχείρηση που έστησαν οι Αρχές της χώρας για την εξάρθρωση της οργάνωσης.
بفضل اليقظة الاستثنائية لأجهزتنا الأمنية وتلاحم شعبنا.. #جهاز_أمن_الدولة يعلن تفكيك #التنظيم_الشيعي_السري_الإرهابي والقبض على عناصره— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) April 20, 2026
سيظل وطننا سداً منيعاً في وجه كل خائن، وستبقى راية "البيت متوحد" خفاقة بالعز والأمان 🇦🇪🫡@ssd_gov_ae pic.twitter.com/R589yOOZJQ
Στην σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ θα παραμείνουν απόρθητο κάστρο απέναντι σε οποιονδήποτε προδότη και η σημαία της χώρας θα συνεχίζει να κυματίζει με περηφάνεια και ασφάλεια για τους πολίτες.
The UAE’s State Security Service has dismantled an Iranian-linked terror network and arrested 27 suspects accused of planning attacks aimed at undermining national unity and destabilizing the country through acts of terrorism and sabotage.— Breaking911 (@Breaking911) April 20, 2026
