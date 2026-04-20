Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την εξάρθρωση τρομοκρατικής οργάνωσης που συνδέεται με το Ιράν, βίντεο
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξάρθρωσαν μια «τρομοκρατική οργάνωση» που συνδέεται με το Ιράν, η οποία σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα του Κόλπου.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανάφεραν, σε ανακοίνωση, τη σύλληψη μελών της οργάνωσης αυτής που σχεδίαζε να διαπράξει «τρομοκρατικές ενέργειες και δολιοφθορές στην εθνική επικράτεια», και οι έρευνές τους αποκάλυψαν σχέσεις με το Ιράν.

Η ίδια πηγή δημοσίευσε τις φωτογραφίες και τα ονόματα των 27 ανδρών, χωρίς να αναφέρει την εθνικότητά τους.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από την επιχείρηση που έστησαν οι Αρχές της χώρας για την εξάρθρωση της οργάνωσης.

Στην σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρεται ότι τα ΗΑΕ θα παραμείνουν απόρθητο κάστρο απέναντι σε οποιονδήποτε προδότη και η σημαία της χώρας θα συνεχίζει να κυματίζει με περηφάνεια και ασφάλεια για τους πολίτες.
