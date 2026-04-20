Ρωσία: Συνελήφθη 57χρονη Γερμανίδα με βόμβα στο σακίδιο της έξω από κτίριο της Αστυνομίας, δείτε βίντεο
Η Γερμανίδα είχε στο σακίδιό της μια βόμβα με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT - Στο βίντεο φαίνεται ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο πάρκινγκ αυτοκινήτων, ενώ ταυτόχρονα αστυνομικοί τη σημαδεύουν με όπλα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα (20/4) ότι συνέλαβε μια 57χρονη Γερμανίδα, η οποία είχε μια βόμβα στο σακίδιό της, με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT, και είχε ως στόχο ένα κτίριο Αστυνομίας στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, η οποία φέρεται πως σχεδιάστηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται η Γερμανίδα ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο πάρκινγκ αυτοκινήτων, ενώ ταυτόχρονα αστυνομικοί τη σημαδεύουν με όπλα και ένα σακίδιο βρίσκεται δίπλα της. Στη συνέχεια πυροτεχνουργοί πραγματοποιούν ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο της 57χρονης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη FSB, συνελήφθη και ένας άνδρας από χώρα της κεντρικής Ασίας, «γεννημένος το 1997», ο οποίος εκτιμάται πως δρούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και επρόκειτο να πυροδοτήσει τη βόμβα, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου». Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η FSB, «οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο περιστατικό από πλευράς Ουκρανίας.
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

