«55.000 πυροκροτητές βομβών»: Συνελήφθη 44χρονη στο Λος Άντζελες για διαμεσολάβηση στη διακίνηση όπλων από το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Σύλληψη Λος Άντζελες Όπλα Ιράν Σουδάν

Μία 44χρονη συνελήφθη το Σάββατο στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ως ύποπτη για συνδρομή στο Ιράν στη διακίνηση όπλων προς το Σουδάν.

Η σύλληψη της Shamim Mafi γνωστοποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Bill Essayli μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφία που δείχνει άνδρα με μπουφάν του FBI να συνοδεύει τη συλληφθείσα προς όχημα έξω από τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.


Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Mafi κατηγορείται ότι διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή σε συμφωνίες που αφορούσαν την προμήθεια drones, βομβών, πυροκροτητών και μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών μεταξύ του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν. Τα έγγραφα της έρευνας αναφέρουν ότι η ίδια και συνεργός που δεν κατονομάζεται διαπραγματεύτηκαν την πώληση 55.000 πυροκροτητών στο υπουργείο Άμυνας του Σουδάν.

Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η 44χρονη φέρεται να διαχειριζόταν μαζί με συνεργό εταιρεία στο Ομάν με την επωνυμία Atlas International Business, μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν διακινήσεις οπλισμού και πυρομαχικών. Η εταιρεία εκτιμάται ότι κατέγραψε έσοδα άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Η Shamim Mafi αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης