«55.000 πυροκροτητές βομβών»: Συνελήφθη 44χρονη στο Λος Άντζελες για διαμεσολάβηση στη διακίνηση όπλων από το Ιράν

Last night, Shamim Mafi, 44, of Woodland Hills, was arrested at Los Angeles International Airport for trafficking arms on behalf of the government of Iran. She is charged with a violation of 50 U.S.C. § 1705 for brokering the sale of drones, bombs, bomb fuses, and millions of… pic.twitter.com/l39Gf1WVed — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) April 19, 2026

Μία 44χρονη συνελήφθη το Σάββατο στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ως ύποπτη για συνδρομή στο Ιράν στη διακίνηση όπλων προς το Σουδάν.Η σύλληψη της Shamim Mafi γνωστοποιήθηκε από τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Bill Essayli μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφία που δείχνει άνδρα με μπουφάν του FBI να συνοδεύει τη συλληφθείσα προς όχημα έξω από τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Mafi κατηγορείται ότι διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή σε συμφωνίες που αφορούσαν την προμήθεια drones, βομβών, πυροκροτητών και μεγάλων ποσοτήτων πυρομαχικών μεταξύ του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν. Τα έγγραφα της έρευνας αναφέρουν ότι η ίδια και συνεργός που δεν κατονομάζεται διαπραγματεύτηκαν την πώλησηστο υπουργείο Άμυνας του Σουδάν.Κατά τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η 44χρονη φέρεται να διαχειριζόταν μαζί με συνεργό εταιρεία στο Ομάν με την επωνυμία Atlas International Business, μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν διακινήσεις οπλισμού και πυρομαχικών. Η εταιρεία εκτιμάται ότι κατέγραψε έσοδα άνω των 7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025.Η Shamim Mafi αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.