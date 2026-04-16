Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.
Εντυπωσιακό βίντεο: Έφιππος αστυνομικός καταδιώκει και συλλαμβάνει τσαντάκια στο κέντρο της Νέας Υόρκης
Εντυπωσιακό βίντεο από την καταδίωξη και τη σύλληψη ενός τσαντάκια στο κέντρο της Νέας Υόρκης από έφιππο αστυνομικό κατέγραψε κάμερα ενσωματωμένη στη στολή του.
Συγκεκριμένα, ο έφιππος αστυνομικός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης καταδίωξε και συνέλαβε ύποπτο για κλοπή τσάντας στο Μανχάταν, όπως καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα σώματος, με τη συνδρομή αυτόπτη μάρτυρα που βοήθησε στον εντοπισμό του δράστη, όπως αναφέρει το FOX News.
Στο βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού, καταγράφεται η στιγμή που ο ίδιος, μαζί με το άλογό του, καλπάζει στους δρόμους του Άπερ Γουέστ Σάιντ, προκειμένου να εντοπίσει τον ύποπτο.
Με τη βοήθεια μάρτυρα, ο αστυνομικός κατάφερε να προσεγγίσει τον φερόμενο δράστη, να τον ακινητοποιήσει και να ανακτήσει την τσάντα που είχε αφαιρεθεί.
«Είτε πεζοί είτε έφιπποι, οι αστυνομικοί μας είναι πάντα έτοιμοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα που συνοδεύει το βίντεο.
A mounted NYPD officer chases down and eventually arrests an alleged purse thief in Manhattan.— Fox News (@FoxNews) April 16, 2026
The officer's bodycam footage shows him and the horse galloping down the Upper West Side — and with the help of a witness, is able to apprehend the suspect and recover the purse.… pic.twitter.com/rqMULM8YiD
