Αποζημίωση 300.000 δολαρίων σε επιβάτιδα κρουαζιέρας που κατανάλωσε 14 σφηνάκια τεκίλας και τραυματίστηκε
Το δικαστήριο καταλόγισε αμέλεια στην εταιρεία για υπερβολική παροχή αλκοόλ
Δικαστήριο στο Μαϊάμι επιδίκασε αποζημίωση 300.000 δολαρίων (περίπου 254.000 ευρώ) σε 45χρονη επιβάτιδα κρουαζιέρας η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε σκάλες, αφού της είχαν σερβιριστεί επανειλημμένα μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.
Η Νταϊάνα Σάντερς κατανάλωσε τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα μέσα σε διάστημα εννέα ωρών τον Ιανουάριο του 2024, ενώ ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Carnival Radiance. Λίγο μετά την αποχώρησή της από ένα από τα μπαρ του πλοίου, έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε σκάλα, με αποτέλεσμα να υποστεί διάσειση, έντονους πονοκεφάλους, τραυματισμούς στην πλάτη και μώλωπες.
Η 45χρονη νοσηλεύτρια εντοπίστηκε αργότερα αναίσθητη σε χώρο του πλοίου όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση επιβατών, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης διαπιστώθηκε η απουσία υλικού από κάμερες ασφαλείας της επίμαχης νύχτας.
Ένορκοι στο Μαϊάμι αποφάνθηκαν υπέρ της ενάγουσας, κρίνοντας ότι η εταιρεία επέδειξε αμέλεια ως προς την παροχή αλκοόλ, καθώς το προσωπικό συνέχισε να τη σερβίρει παρά το γεγονός ότι παρουσίαζε εμφανή σημάδια μέθης.
Ο δικηγόρος της 45χρονης, Σπένσερ Άρονφελντ, δήλωσε ότι «η αντιπαράθεση με έναν μεγάλο εταιρικό όμιλο αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία» και υποστήριξε πως η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους των πακέτων απεριόριστης κατανάλωσης ποτών, τα οποία, όπως ανέφερε, ενδέχεται να ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η νομική ομάδα της ενάγουσας υποστήριξε ότι οι μπάρμεν όφειλαν να διακόψουν την εξυπηρέτηση όταν η επιβάτιδα παρουσίασε εμφανή σημάδια μέθης, ενώ υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός των πλοίων ευνοεί την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων.
NEW: Woman who downed 14 shots of tequila before falling on a Carnival cruise ship is set to receive $300,000 from Carnival.— Collin Rugg (@CollinRugg) April 15, 2026
45-year-old nurse, Diana Sanders, is getting the large sum of money after she blacked out and fell.
The lawsuit claims Sanders suffered "severe…
