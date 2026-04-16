Αποζημίωση 300.000 δολαρίων σε επιβάτιδα κρουαζιέρας που κατανάλωσε 14 σφηνάκια τεκίλας και τραυματίστηκε
ΚΟΣΜΟΣ
Κρουαζιέρα Μαϊάμι Αλκοόλ Διάσειση

Το δικαστήριο καταλόγισε αμέλεια στην εταιρεία για υπερβολική παροχή αλκοόλ

Δικαστήριο στο Μαϊάμι επιδίκασε αποζημίωση 300.000 δολαρίων (περίπου 254.000 ευρώ) σε 45χρονη επιβάτιδα κρουαζιέρας η οποία τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε σκάλες, αφού της είχαν σερβιριστεί επανειλημμένα μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Η Νταϊάνα Σάντερς κατανάλωσε τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα μέσα σε διάστημα εννέα ωρών τον Ιανουάριο του 2024, ενώ ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Carnival Radiance. Λίγο μετά την αποχώρησή της από ένα από τα μπαρ του πλοίου, έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε σκάλα, με αποτέλεσμα να υποστεί διάσειση, έντονους πονοκεφάλους, τραυματισμούς στην πλάτη και μώλωπες.

Η 45χρονη νοσηλεύτρια εντοπίστηκε αργότερα αναίσθητη σε χώρο του πλοίου όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση επιβατών, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης διαπιστώθηκε η απουσία υλικού από κάμερες ασφαλείας της επίμαχης νύχτας.



Ένορκοι στο Μαϊάμι αποφάνθηκαν υπέρ της ενάγουσας, κρίνοντας ότι η εταιρεία επέδειξε αμέλεια ως προς την παροχή αλκοόλ, καθώς το προσωπικό συνέχισε να τη σερβίρει παρά το γεγονός ότι παρουσίαζε εμφανή σημάδια μέθης.

Ο δικηγόρος της 45χρονης, Σπένσερ Άρονφελντ, δήλωσε ότι «η αντιπαράθεση με έναν μεγάλο εταιρικό όμιλο αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία» και υποστήριξε πως η υπόθεση αναδεικνύει τους κινδύνους των πακέτων απεριόριστης κατανάλωσης ποτών, τα οποία, όπως ανέφερε, ενδέχεται να ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η νομική ομάδα της ενάγουσας υποστήριξε ότι οι μπάρμεν όφειλαν να διακόψουν την εξυπηρέτηση όταν η επιβάτιδα παρουσίασε εμφανή σημάδια μέθης, ενώ υποστήριξε ότι ο σχεδιασμός των πλοίων ευνοεί την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης