Σύλληψη τεσσάρων «πρακτόρων της Μοσάντ» από τους Φρουρούς της Επανάστασης
Κατηγορούνται ότι παρείχαν στρατιωτικές πληροφορίες μέσω διαδικτύου κατά τη διάρκεια του πολέμου με ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν τέσσερις «πράκτορες συνδεόμενους με τη Μοσάντ», την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ύποπτοι φέρονται να «παρείχαν σε πράκτορες της Μοσάντ, μέσω διαδικτύου, εικόνες και συντεταγμένες στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεων του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας» κατά τη διάρκεια του πολέμου που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν στην επαρχία Γκιλάν, που έχει ακτές στην Κασπία, διευκρίνισε ακόμη το IRNA, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

Οι αρχές του Ιράν ανακοινώνουν συχνά συλλήψεις και εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού ανθρώπων που κατηγορούνται για κατασκοπεία επ’ ωφελεία εχθρικών χωρών.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν την 8η Απριλίου να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μεταξύ των κυβερνήσεων των δυο εμπόλεμων κρατών εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν, έπειτα από τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, που ήταν άκαρπος.

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

