Εντολή να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο έλαβε ο ισραηλινός στρατός
Ο Εγιάλ Ζαμίρ ζήτησε να μετατραπεί ο νότιος Λίβανος σε «θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ»
Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, που καλύπτει την περιοχή των συνόρων μέχρι και τον ποταμό Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με σημερινό στρατιωτικό ανακοινωθέν.
«Έδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται δηλώσεις του αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ φέρεται να έκανε αυτή τη δήλωση κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος του Λιβάνου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα