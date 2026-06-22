Νετανιάχου: Οι IDF έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε απειλή στον νότιο Λίβανο
Νετανιάχου: Οι IDF έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε απειλή στον νότιο Λίβανο
Σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας», για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογράμμισε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν «πλήρη ελευθερία κινήσεων» για την εξάλειψη κάθε απειλής στον νότιο Λίβανο.
Όπως αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω Χ, «οι οδηγίες μου, κι αυτές του υπουργού Άμυνας, είναι σαφείς και δεν έχουν αλλάξει: Οι μαχητές μας στον νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ».
Ο Νετανιάχου επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, «προκειμένου να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους».
Δείτε βίντεο
Όπως αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω Χ, «οι οδηγίες μου, κι αυτές του υπουργού Άμυνας, είναι σαφείς και δεν έχουν αλλάξει: Οι μαχητές μας στον νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων για να αποτρέψουν κάθε άμεση ή πιθανή απειλή εναντίον των ίδιων ή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ».
Ο Νετανιάχου επανέλαβε πως παραμένει αμετάβλητη η θέση του σε ό,τι αφορά τη διατήρηση στρατευμάτων στην αποκαλούμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο, «προκειμένου να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βορρά και όλους τους πολίτες του κράτους».
Δείτε βίντεο
ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה״ל היא ברורה והיא לא השתנתה:— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2026
ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה״ל שום הגבלה בעניין זה.
אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם.
אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום… pic.twitter.com/tbSZG3VwMr
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