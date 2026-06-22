Μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων προσήχθησαν στο Αφγανιστάν γιατί... δεν είχαν αρκετά πλούσια γενειάδα

Αφγανοί, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ, προσήχθησαν το Σάββατο στο δυτικό τμήμα του Αφγανιστάν, διότι η γενειάδα τους δεν ήταν επαρκώς πλούσια, βάσει των κανονισμών που έχουν επιβάλει οι Αρχές των Ταλιμπάν, είπαν στο AFP πηγές από οργανώσεις αρωγής.Τα μέλη των τοπικών ΜΚΟ προσήχθησαν «», ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε εσωτερική αλληλογραφία, η οποία περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου.Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε κέντρο υποδοχής που βρίσκεται στον συνοριακό σταθμό Ισλάμ Καλά, στα σύνορα με το Ιράν.Σύμφωνα με ένα τρίτο μέλος, που μίλησε ανώνυμα,Ορισμένοι από τους προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι την ίδια ημέρα, άλλοι την επομένη, σύμφωνα με τα εσωτερικά μηνύματα του ΔΟΜ.Σε επικοινωνία με το AFP, ούτε ο ΔΟΜ ούτε το υπουργείο για τη Διάδοση των Ηθών και την πρόληψη της Ανηθικότητας θέλησαν να σχολιάσουν σχετικά.Οι Αρχές των Ταλιμπάν, που βρίσκονται στην εξουσία από τον Αύγουστο του 2021, κυβερνούν βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας του ισλαμικού νόμου, που απαιτεί μεταξύ άλλων οι άνδρες να έχουν πυκνά γένια.Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Ζιαουντίν Ταΐμπ, επιβεβαίωσε εντούτοις στο AFP πως «κανένα μέλος ΜΚΟ δεν συνελήφθη ούτε φυλακίστηκε». Αντιθέτως, πέντε δημόσιοι λειτουργοί συνελήφθησαν, σύμφωνα με τον ίδιο.