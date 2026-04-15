Εκεχειρία μιας εβδομάδας από απόψε στον Λίβανο, σύμφωνα με ΜΜΕ που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, διαψεύδει το Ισραήλ
Ισραηλινή πηγή διαψεύδει τον ισχυρισμό περί εκεχειρίας στον Λίβανο - Συνεδριάζει στις 8 το απόγευμα για το συγκεκριμένο θέμα το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ υπό τον Νετανιάχου

Μία εβδομαδιαία εκεχειρία στον Λίβανο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από απόψε, σύμφωνα με το δίκτυο Al-Mayadeen που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ και το οποίο επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο. Κατά την ίδια πηγή, η εξέλιξη αυτή προέκυψε έπειτα από πιέσεις της Τεχεράνης και συμπίπτει με την τελευταία εβδομάδα της προσωρινής κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ωστόσο, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για το θέμα, επικαλούμενο πηγές του. Σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο, η ιδέα για κήρυξη εκεχειρίας διάρκειας μίας εβδομάδας στον Λίβανο τέθηκε από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Το Channel 12 ανέφερε ότι το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει απόψε στις 20:00 υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εξετάσει το ζήτημα, σημειώνοντας παράλληλα ότι ορισμένοι υπουργοί «πιέζουν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση – δηλαδή την επανέναρξη των επιθέσεων στη Βηρυτό και πέρα από τον ποταμό Λιτάνι».

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι πρόκειται να τεθεί σε ισχύ εκεχειρία από το βράδυ στον Λίβανο. «Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο», δήλωσε υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel, προσθέτοντας ότι «είναι προς το κοινό συμφέρον του Λιβάνου και του Ισραήλ να διαλυθεί η Χεζμπολάχ».

Παράλληλα, ανώτερη ισραηλινή πηγή δήλωσε σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ δεν έχει λάβει κανένα σχετικό αίτημα για εκεχειρία.
