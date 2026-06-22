Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Ουκρανική πυραυλική επίθεση με πέντε νεκρούς σε βιομηχανική μονάδα στο Βορόνεζ, βίντεο
Ουκρανική πυραυλική επίθεση με πέντε νεκρούς σε βιομηχανική μονάδα στο Βορόνεζ, βίντεο
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα στην περιοχή του Βορόνεζ η οποία παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για πυραύλους
Ουκρανική πυραυλική επίθεση στην ρωσική πόλη Βορόνεζ προκάλεσε σήμερα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και των τραυματισμό δεκάδων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Γκούσεφ.
Ο Γκούσεφ είπε ότι μια βιομηχανική μονάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Βορόνεζ υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα στην περιοχή του Βορόνεζ η οποία παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για πυραύλους.
Δείτε βίντεο
Παράλληλα, ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών ακόμη, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ο περιφερειάρχης της περιοχής, Όλεχ Κίπερ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ.
Ο Γκούσεφ είπε ότι μια βιομηχανική μονάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Βορόνεζ υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα στην περιοχή του Βορόνεζ η οποία παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για πυραύλους.
Δείτε βίντεο
Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ και προκάλεσε πυρκαγιές σε οχήματα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.
กองทัพยูเครนโจมตีโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของรัสเซียในภูมิภาค Voronez ด้วยขีปนาวุธร่อน Storm Shadow— 🇹🇭 มณีแดง 🇹🇭 (@EVILSAGAGemini) June 22, 2026
โรงงานแห่งนี้จัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการผลิตขีปนาวุธ Kh-101 และ Iskander-K รวมถึงจรวดป้องกันภัยทางอากาศ Pantsir-S1 pic.twitter.com/mXP9arFktx
Παράλληλα, ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών ακόμη, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ο περιφερειάρχης της περιοχής, Όλεχ Κίπερ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα