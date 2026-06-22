Ουκρανική πυραυλική επίθεση με πέντε νεκρούς σε βιομηχανική μονάδα στο Βορόνεζ, βίντεο
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Ουκρανική πυραυλική επίθεση με πέντε νεκρούς σε βιομηχανική μονάδα στο Βορόνεζ, βίντεο

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα στην περιοχή του Βορόνεζ η οποία παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για πυραύλους

Ουκρανική πυραυλική επίθεση με πέντε νεκρούς σε βιομηχανική μονάδα στο Βορόνεζ, βίντεο
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Ουκρανική πυραυλική επίθεση στην ρωσική πόλη Βορόνεζ προκάλεσε σήμερα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και των τραυματισμό δεκάδων, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Ο Γκούσεφ είπε ότι μια βιομηχανική μονάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Βορόνεζ υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε μια μονάδα στην περιοχή του Βορόνεζ η οποία παράγει ηλεκτρονικά εξαρτήματα για πυραύλους.

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Νωρίτερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νοτιοδυτική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ και προκάλεσε πυρκαγιές σε οχήματα και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Παράλληλα, ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιφέρεια της Οδησσού είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τριών ακόμη, όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής ο περιφερειάρχης της περιοχής, Όλεχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο τύπου Ισκαντέρ.
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