Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από φωτιά σε κτίριο στην Ινδία, άνθρωποι σκαρφαλώνουν έξω από σπασμένα παράθυρα για να σωθούν, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Ινδία

Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από φωτιά σε κτίριο στην Ινδία, άνθρωποι σκαρφαλώνουν έξω από σπασμένα παράθυρα για να σωθούν, δείτε βίντεο

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν φοιτητές - Τουλάχιστον 10 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο - Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να εισβάλουν στο κτίριο σπάζοντας έναν πίσω τοίχο

Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από φωτιά σε κτίριο στην Ινδία, άνθρωποι σκαρφαλώνουν έξω από σπασμένα παράθυρα για να σωθούν, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (22/6) σε ένα εμπορικό κτίριο στη Λάκναου, βόρεια της Ινδίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν φοιτητές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το ap, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Αλιγκάντζ, σε ένα κτίριο όπου στους κάτω ορόφους στεγάζονταν ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων και μια κτηνιατρική κλινική, ενώ στους επάνω ορόφους βρίσκονταν ένα φοιτητικό κέντρο και ένα στούντιο κινούμενων σχεδίων.

Ο αναπληρωτής υπουργός του Ουτάρ Πραντές, Μπρατζές Πατάκ, δήλωσε ότι 14 πτώματα είχαν ανασυρθεί από τον τόπο του συμβάντος. Τουλάχιστον 10 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με τις αρχές. Τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς δεν έγιναν αμέσως γνωστά.

Βίντεο στα social media αποτυπώνουν τη στιγμή που άνθρωποι σκαρφαλώνουν έξω από σπασμένα παράθυρα προκειμένου να σωθούν. Ένας άνδρας φαίνεται να πέφτει από έναν όροφο, ενώ προσπαθούσε να γλιτώσει. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επέζησε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Όπως σημείωσαν αξιωματούχοι οι  πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο, αναγκάστηκαν να εισβάλουν στο κτίριο σπάζοντας έναν πίσω τοίχο, καθώς ο πυκνός καπνός εμπόδιζε τις προσπάθειες διάσωσης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ανεμιστήρες εξαερισμού για να απομακρυνθεί ο καπνός, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έψαχναν τα δωμάτια και τους χώρους υγιεινής για επιζώντες.

«Όταν προσπαθήσαμε να φύγουμε, ο καπνός είχε γεμίσει τα δωμάτια και τους διαδρόμους»

Ο Μοχάμαντ Ασίν, υπάλληλος του στούντιο κινούμενων σχεδίων, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι είχαν μόλις επιστρέψει από το μεσημεριανό γεύμα όταν ειδοποιήθηκαν για τη φωτιά. «Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν μια μικρή φωτιά. Όταν προσπαθήσαμε να φύγουμε, ο καπνός είχε γεμίσει τα δωμάτια και τους διαδρόμους», υποστήριξε.

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