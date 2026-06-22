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Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από φωτιά σε κτίριο στην Ινδία, άνθρωποι σκαρφαλώνουν έξω από σπασμένα παράθυρα για να σωθούν, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 15 νεκροί μετά από φωτιά σε κτίριο στην Ινδία, άνθρωποι σκαρφαλώνουν έξω από σπασμένα παράθυρα για να σωθούν, δείτε βίντεο
Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν φοιτητές - Τουλάχιστον 10 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο - Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να εισβάλουν στο κτίριο σπάζοντας έναν πίσω τοίχο
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (22/6) σε ένα εμπορικό κτίριο στη Λάκναου, βόρεια της Ινδίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν φοιτητές, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Όπως αναφέρει το ap, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Αλιγκάντζ, σε ένα κτίριο όπου στους κάτω ορόφους στεγάζονταν ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων και μια κτηνιατρική κλινική, ενώ στους επάνω ορόφους βρίσκονταν ένα φοιτητικό κέντρο και ένα στούντιο κινούμενων σχεδίων.
Ο αναπληρωτής υπουργός του Ουτάρ Πραντές, Μπρατζές Πατάκ, δήλωσε ότι 14 πτώματα είχαν ανασυρθεί από τον τόπο του συμβάντος. Τουλάχιστον 10 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με τις αρχές. Τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς δεν έγιναν αμέσως γνωστά.
Όπως αναφέρει το ap, η πυρκαγιά ξέσπασε στη συνοικία Αλιγκάντζ, σε ένα κτίριο όπου στους κάτω ορόφους στεγάζονταν ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων και μια κτηνιατρική κλινική, ενώ στους επάνω ορόφους βρίσκονταν ένα φοιτητικό κέντρο και ένα στούντιο κινούμενων σχεδίων.
Ο αναπληρωτής υπουργός του Ουτάρ Πραντές, Μπρατζές Πατάκ, δήλωσε ότι 14 πτώματα είχαν ανασυρθεί από τον τόπο του συμβάντος. Τουλάχιστον 10 άτομα διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη, σύμφωνα με τις αρχές. Τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς δεν έγιναν αμέσως γνωστά.
Βίντεο στα social media αποτυπώνουν τη στιγμή που άνθρωποι σκαρφαλώνουν έξω από σπασμένα παράθυρα προκειμένου να σωθούν. Ένας άνδρας φαίνεται να πέφτει από έναν όροφο, ενώ προσπαθούσε να γλιτώσει. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επέζησε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
At least 15 people, were killed after a massive fire tore through a coaching center in Lucknow, Uttar Pradesh, India. Videos from the scene show people making desperate attempts to escape as rescue crews continue search and recovery operations. pic.twitter.com/fTJI75EwRY— Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026
Όπως σημείωσαν αξιωματούχοι οι πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο, αναγκάστηκαν να εισβάλουν στο κτίριο σπάζοντας έναν πίσω τοίχο, καθώς ο πυκνός καπνός εμπόδιζε τις προσπάθειες διάσωσης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ανεμιστήρες εξαερισμού για να απομακρυνθεί ο καπνός, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έψαχναν τα δωμάτια και τους χώρους υγιεινής για επιζώντες.
Another video shows the heartbreaking moments during the devastating fire as it unfolded at a coaching centre, which claimed 15 lives in Lucknow, Uttar Pradesh, India.😥 https://t.co/KB01Kw1kmz pic.twitter.com/bhSIJ1W9TX— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 22, 2026
«Όταν προσπαθήσαμε να φύγουμε, ο καπνός είχε γεμίσει τα δωμάτια και τους διαδρόμους»Ο Μοχάμαντ Ασίν, υπάλληλος του στούντιο κινούμενων σχεδίων, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι είχαν μόλις επιστρέψει από το μεσημεριανό γεύμα όταν ειδοποιήθηκαν για τη φωτιά. «Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν μια μικρή φωτιά. Όταν προσπαθήσαμε να φύγουμε, ο καπνός είχε γεμίσει τα δωμάτια και τους διαδρόμους», υποστήριξε.
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