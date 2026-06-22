Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ: Νεκροί ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης
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Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ: Νεκροί ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης

Μαρτυρίες μιλούν για δεκάδες σφαίρες μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών - Ασαφές για την ώρα τι προκάλεσε το επεισόδιο

Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ: Νεκροί ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης
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Ένας αστυνομικός και ένας πολίτης τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης στην περιοχή Κοτ-ντε-Νεζ του Μόντρεαλ, όταν άνδρας άνοιξε πυρ πιθανόν ενώ βρισκόταν πάνω σε ψηλό κτίριο.

Η Journal de Montréal ανέφερε ότι και ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Ο αστυνομικός και ο πολίτης υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγα λεπτά αργότερα.

Άλλο ένα άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Δείτε βίντεο με τον δράστη να πυροβολεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ο δράστης, σύμφωνα με τις κάποιες πρώτες πληροφορίες, καταγόταν από την επαρχία της Αλμπέρτας και φορούσε ρούχα στρατιωτικού τύπου.

Δεν είναι σαφές για την ώρα το κίνητρο του δράστη.


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Όπως αναφέρει η Journal de Montréal, ο δράστης ετοίμασε μανιφέστο που εστάλη σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στον Καναδά.

Μαρτυρία από εργαζόμενο που βρισκόταν στην πειοχή αναφέρει ότι είδε παράθυρα να σπάνε από τον έκτο όροφο ξενοδοχείου. «Άκουσα περίπου 30 πυροβολισμούς και άκουσα τις σφαίρες να περνούν κοντά», είπε ακόμη. Άλλοι μάρτυρες μιλούν για δεκάδες πυροβολισμούς μέσα σε περίπου 15 λεπτά.



Οι Αρχές εξέδωσαν έκτακτη ειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία ο ύποπτος ήταν οπλισμένος και επικίνδυνος. Καλούσαν επίσης το κοινό να αποφύγει την περιοχή.
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