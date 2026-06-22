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Πυροβολισμοί στο Μόντρεαλ: Νεκροί ο δράστης, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης
Μαρτυρίες μιλούν για δεκάδες σφαίρες μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών - Ασαφές για την ώρα τι προκάλεσε το επεισόδιο
Η Journal de Montréal ανέφερε ότι και ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών. Ο αστυνομικός και ο πολίτης υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγα λεπτά αργότερα.
Άλλο ένα άτομο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί σοβαρά.
Δείτε βίντεο με τον δράστη να πυροβολεί. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
WATCH: Dramatic footage shows shooter exchanging fire with Montreal police at close range pic.twitter.com/a15KbD8kZx— Rapid Report (@RapidReport2025) June 22, 2026
Δεν είναι σαφές για την ώρα το κίνητρο του δράστη.
Additional footage from the reported active shooter situation in Montreal, Canada, appears to show two people on the ground, though it is unclear whether they were shot. pic.twitter.com/Yba1cL8O2h— Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026
Μαρτυρία από εργαζόμενο που βρισκόταν στην πειοχή αναφέρει ότι είδε παράθυρα να σπάνε από τον έκτο όροφο ξενοδοχείου. «Άκουσα περίπου 30 πυροβολισμούς και άκουσα τις σφαίρες να περνούν κοντά», είπε ακόμη. Άλλοι μάρτυρες μιλούν για δεκάδες πυροβολισμούς μέσα σε περίπου 15 λεπτά.
DEVELOPING: Police are investigating a shooting in Montreal’s Côte-des-Neiges neighborhood after reports of multiple shots fired. Initial reports indicate a police officer may have been wounded, and the suspect remains at large. pic.twitter.com/lccmjk7c9I— Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026
More from the scene on the reported active shooter situation in Montreal, Canada. pic.twitter.com/lgw5ZrcCB7— Breaking911 (@Breaking911) June 22, 2026
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