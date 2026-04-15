Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, λέει η Ουάσινγκτον: «Διαρκείς οι διαπραγματεύσεις»
Μεσολαβητές επιδιώκουν να δοθεί περισσότερος χρόνος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας στις 22 Απριλίου
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συμφωνήσει επισήμως στην παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος σημείωσε ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.
«Υπάρχει συνεχής εμπλοκή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη μιας συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Axios.
Την ίδια στιγμή, περιφερειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Associated Press ότι οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την παράταση της εκεχειρίας έχουν σημειώσει πρόοδο, ενώ εκτιμάται ότι οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για νέο γύρο συνομιλιών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στόχος των διαμεσολαβητών είναι η παράταση της εκεχειρίας, η οποία λήγει στις 22 Απριλίου, για τουλάχιστον ακόμη δύο εβδομάδες, προκειμένου να δοθεί χρόνος στη διπλωματία να οδηγήσει σε συμφωνία. Όπως επισημαίνεται, οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν δώσει «κατ’ αρχήν συμφωνία» για την επέκταση της διάρκειας της εκεχειρίας.
Ένας από τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμβιβασμού στα τρία βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ και το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων.
Οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί να τοποθετηθούν δημοσίως για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει λάβει μηνύματα μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, ενώ κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών επανέλαβε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να μεταβεί αντιπροσωπεία από το Πακιστάν προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Η δήλωση αυτή θεωρείται ένδειξη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για τη διαχείριση της κρίσης στην περιοχή.
🚨🇺🇸🇮🇷U.S. official tells me: "The U.S. has not formally agreed to an extension of the ceasefire. There is continued engagement between the U.S. and Iran to reach a deal"— Barak Ravid (@BarakRavid) April 15, 2026
Συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτωνΝωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται από την περασμένη Κυριακή, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι η θέση της Τεχεράνης παραμένει σαφής. Όπως δήλωσε, «η τρομοκρατία εναντίον της διεθνούς κοινότητας προωθείται υπό το όνομα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», υπογραμμίζοντας ότι το θέμα της ασφάλειας και της σταθερότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών.
#عاجل | المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مستمر مع الولايات المتحدة منذ عودة الوفود من إسلام آباد pic.twitter.com/g4NXVstljE— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 15, 2026
