Πυρετός διαβουλεύσεων στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων, επικοινωνία - έκπληξη των ΗΑΕ με την Τεχεράνη
Αντιπροσωπεία του Πακιστάν ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Τεχεράνη - Το Ιράν υπόσχεται αδιάκοπη στήριξη στη Χεζμπολάχ στη μάχη κατά του Ισραήλ
Συνεχίζεται η διπλωματική κινητικότητα γύρω από την ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να επιβεβαιώνει ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον μέσω Πακιστάν, ενώ παράλληλα καταγράφηκε σπάνια επικοινωνία υψηλού επιπέδου μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποκλιμάκωση της κρίσης που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ανέφερε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται από την περασμένη Κυριακή, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι η θέση της Τεχεράνης παραμένει σαφής. Όπως δήλωσε, «η τρομοκρατία εναντίον της διεθνούς κοινότητας προωθείται υπό το όνομα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», υπογραμμίζοντας ότι το θέμα της ασφάλειας και της σταθερότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν έχει λάβει μηνύματα μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, ενώ κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών επανέλαβε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να μεταβεί αντιπροσωπεία από το Πακιστάν προκειμένου να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Η δήλωση αυτή θεωρείται ένδειξη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για τη διαχείριση της κρίσης στην περιοχή.
Ακόμη, ο Μπαγκαΐ τόνισε πως το Ιράν εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό της Χεζμπολάχ, στη μάχη με το Ισραήλ, τονίζοντας πως η Τεχεράνη έχει θέσει ως όρο να συμπεριληφθεί ο Λίβανος σε κάθε συμφωνία εκεχειρίας.
Παράλληλα, σε μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία, ανώτεροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράν πραγματοποίησαν τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο την αποκλιμάκωση της έντασης. Πρόκειται για την πρώτη επικοινωνία υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης των ΗΑΕ.
Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος και αναπληρωτής πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τους τρόπους αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή.
Από την έναρξη της σύγκρουσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη, προχωρώντας στην ανάκληση του πρεσβευτή τους και στο κλείσιμο της πρεσβείας τους, μετά την έναρξη της εκστρατείας της ιρανικής πλευράς που στόχευε τα Εμιράτα και άλλες χώρες του Κόλπου. Η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία καταγράφεται ως πιθανό βήμα προς την επανέναρξη διαύλων επικοινωνίας και τη μείωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.
#عاجل | المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مستمر مع الولايات المتحدة منذ عودة الوفود من إسلام آباد pic.twitter.com/g4NXVstljE— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 15, 2026
