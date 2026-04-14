Η κυβέρνηση της Γαλλίας θέλει να απαγορεύσει τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ στη Μασσαλία τον Ιούνιο
Ο διάσημος Αμερικανός ράπερ είχε ζητήσει συγγνώμη τον Ιανουάριο μέσω δημοσιεύματος στην Wall Street Journal, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή
Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, είναι «πολύ αποφασισμένος» να απαγορεύσει τη συναυλία Κάνιε Γουέστ, που είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου στη Μασσαλία, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ, σύμφωνα με πηγές από το κοντινό περιβάλλον του υπουργού.
Ο υπουργός εξετάζει «όλες τις επιλογές» για να απαγορεύσει τη μοναδική συναυλία του διάσημου ράπερ στη Γαλλία.
Μετά την απόφαση αυτή, οι διοργανωτές του φεστιβάλ, ανακοίνωσαν την ακύρωση της συμμετοχής του.
Η ολλανδική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει τονίσει ότι δεν θα απαγορεύσει τις συναυλίες του που έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουνίου.
Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου υπουργού Εσωτερικών, ο Νουνιές συζήτησε για την απαγόρευση των συναυλιών με τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο της Μασσαλίας κατά την επίσκεψή του στην πόλη την περασμένη εβδομάδα.
Στις αρχές Μαρτίου, ο αριστερός δήμαρχος της γαλλικής, Μπενουά Παγιάν, έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αντιταχθεί στην εμφάνιση του ράπερ στην πόλη του. «Αρνούμαι να αφήσω τη Μασσαλία να γίνει βιτρίνα για όσους προωθούν το μίσος και τον ξεδιάντροπο ναζισμό. Ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι ευπρόσδεκτος στο Βελοντρόμ (το στάδιο όπου θα γινόταν η συναυλία), τον ναό της συνύπαρξης και όλων των Μασσαλιωτών», τόνισε.
Αντίθετα, η Ολλανδία δεν έχει σχεδιάσει να απαγορεύσει τις συναυλίες του ράπερ στις 6 και 8 Ιουνίου, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται να υπάρχει ένας ενδεχόμενος κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια για να απαγορευτεί η είσοδος οποιουδήποτε στη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Ασύλου και Μετανάστευσης Μπαρτ βαν ντεν Μπρινκ.
Ο Γουέστ, πλέον γνωστός ως Ye, έχει επικριθεί στο παρελθόν για αντισημιτικά σχόλια και για εγκώμια του ναζισμού, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμό των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών του στο X.
Ο Ye έχει πραγματοποιήσει φέτος συναυλίες στις ΗΠΑ και την Πόλη του Μεξικού. Ωστόσο, τον περασμένο Ιούλιο του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού «Heil Hitler», ένα τραγούδι θαυμασμού του ναζισμού. Διαφήμισε, επίσης, ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.
Ο 48χρονος ράπερ έχει χάσει πολλούς θαυμαστές και πολλά εμπορικά συμβόλαια τα τελευταία χρόνια λόγω αυτών των αντισημιτικών και ρατσιστικών του τοποθετήσεων.
Στις 7 Απριλίου, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Γουέστ, ο οποίος αναμενόταν να είναι πρώτο όνομα στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον Ιούλιο, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του τα τελευταία χρόνια.
Après avoir été interdit d'entrée au Royaume-Uni pour des concerts en juillet, Kanye West, également connu sous le nom de Ye, pourrait voir son concert marseillais annulé en France. Les Pays-Bas, où il se produira...— Le Temps (@LeTemps) April 14, 2026
➡️ https://t.co/JoQ0LnC1Pl pic.twitter.com/CpkcgRSEP6
Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια ολοσέλιδη δημοσίευση στην Wall Street Journal ζητώντας συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή.
Ζήτησε, επίσης, συγγνώμη για προηγούμενες εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τη χρήση εικόνων με σβάστικα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα