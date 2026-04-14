Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Το προσωπικό ασφαλείας στην Αγία Σοφία αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση από τις κάμερες και παρενέβη - Η σημαία έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος»

Δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στην Κωνσταντινούπολη γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό εντός της Αγίας Σοφίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τους φέρεται να κρατούσαν μία σημαία που έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος» και να φώναζαν συνθήματα μέσα στον ιερό χώρο. Πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα με διαβατήρια Ελλάδας και Αυστραλίας. 

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, τα άτομα εισήλθαν στην Αγία Σοφία ως μέλη οργανωμένης εκδρομής. Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, μετακινήθηκαν στον επάνω όροφο της στοάς, ο οποίος είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες.

Δείτε βίντεο με το περιστατικό:
Τότε ένας από τους τουρίστες έβγαλε μια σημαία που είχε κρύψει μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε. Αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο πόζαρε με τη σειρά του. Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση από τις κάμερες ασφαλείας και παρενέβη, ενώ ένα άλλο άτομο της ομάδας φαινόταν έτοιμο να κρατήσει την ίδια σημαία.

Σύμφωνα με αναφορές, η σημαία απεικόνιζε έναν δικέφαλο αετό μαζί με ένα γραπτό μήνυμα που έγραφε: «Ορθοδοξία ή θάνατος!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ntv (@ntv)

Κλείσιμο

 Αργότερα παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης και συνελήφθησαν επίσημα με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης