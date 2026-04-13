Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Απόλυτη προτεραιότητα για την Κίνα η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ
Απόλυτη προτεραιότητα για την Κίνα η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ
Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών και να διατηρηθεί η δυναμική μιας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τόσο κόπο, διεμήνυσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι
Η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αποτελεί “απόλυτη προτεραιότητα” προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, δήλωσε σήμερα ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πακιστανό ομόλογό του Μοχαμάντ Ισάκ Νταρ μετά την αποτυχία των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ επεσήμανε νωρίτερα ότι η εκεχειρία “αντέχει” και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για “την επίλυση των τελευταίων διαφορών”.
“Η απόλυτη προτεραιότητα είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών και να διατηρηθεί η δυναμική μιας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τόσο κόπο”, δήλωσε ο Ουάνγκ απευθυνόμενος στον Ισάκ Νταρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Παράλληλα ο Ουάνγκ εκτίμησε ότι το σινοπακιστανικό ειρηνευτικό σχέδιο, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ισάκ Νταρ στο Πεκίνο, θα μπορούσε “ακόμη να αξιοποιηθεί” στην “αναζήτηση μιας διευθέτησης”.
Εξάλλου ο Κινέζος υπουργός κάλεσε τη διεθνή κοινότητα “να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε οποιεσδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία ή κλιμακώνουν την αντιπαράθεση”.
Η Κίνα θα χαιρόταν να δει το Πακιστάν να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης, σημείωσε ο Ουάνγκ, προσθέτοντας ότι και το Πεκίνο είναι έτοιμο να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ επεσήμανε νωρίτερα ότι η εκεχειρία “αντέχει” και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για “την επίλυση των τελευταίων διαφορών”.
“Η απόλυτη προτεραιότητα είναι να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών και να διατηρηθεί η δυναμική μιας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τόσο κόπο”, δήλωσε ο Ουάνγκ απευθυνόμενος στον Ισάκ Νταρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Παράλληλα ο Ουάνγκ εκτίμησε ότι το σινοπακιστανικό ειρηνευτικό σχέδιο, που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ισάκ Νταρ στο Πεκίνο, θα μπορούσε “ακόμη να αξιοποιηθεί” στην “αναζήτηση μιας διευθέτησης”.
Εξάλλου ο Κινέζος υπουργός κάλεσε τη διεθνή κοινότητα “να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε οποιεσδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν την εκεχειρία ή κλιμακώνουν την αντιπαράθεση”.
Η Κίνα θα χαιρόταν να δει το Πακιστάν να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης, σημείωσε ο Ουάνγκ, προσθέτοντας ότι και το Πεκίνο είναι έτοιμο να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
