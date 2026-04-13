Ουρές και καθυστερήσεις στις πτήσεις έφεραν οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Το νέο σύστημα επιβάλλει τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες, για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ζώνης Σένγκεν - Η ΕΕ «τιμωρεί» τους Βρετανούς ταξιδιώτες μετά το Brexit ισχυρίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair - Δείτε βίντεο

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EES), το οποίο απαιτεί βιομετρική καταγραφή κατά την είσοδο και έξοδο από τον χώρο Σένγκεν.



Το νέο σύστημα επιβάλλει τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες, για ταξιδιώτες από χώρες εκτός ζώνης Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.







Σύμφωνα με την Daily Mail, η αναστάτωση συνεχίστηκε και σήμερα, με επιβάτες στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και στο Schiphol του Άμστερνταμ να αναφέρουν μέσω κοινωνικών δικτύων καθυστερήσεις έως και δύο ωρών στον έλεγχο διαβατηρίων.







Ένας επιβάτης στο Άμστερνταμ περιέγραψε εικόνες με «ηλικιωμένους και γονείς με μικρά παιδιά» να περιμένουν στις ουρές για τα αυτόματα σημεία ελέγχου, σημειώνοντας ότι «σχεδόν κανένα» από τα διαθέσιμα σημεία δεν λειτουργούσε. Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου επιβεβαιώθηκαν «μεγάλες καθυστερήσεις».



Στο Μιλάνο, επιβάτες ανέφεραν ότι άνθρωποι λιποθυμούσαν έπειτα από αναμονή έως και τριών ωρών στον έλεγχο διαβατηρίων το βράδυ της Κυριακής.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η easyJet καθυστέρησε την πτήση κατά 52 λεπτά προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους επιβάτες να περάσουν τον έλεγχο διαβατηρίων. Ωστόσο, καθώς το πλήρωμα πλησίαζε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ωρών εργασίας για λόγους ασφαλείας, η πτήση αναχώρησε με πολλές κενές θέσεις.





@easyJet our flight from Milan Linate took off without us due to Border Control being FAR too busy and the automated system not working. We are now stuck in Milan, missing work, spending money that we don’t have and have to transfer from Gatwick to Manchester! pic.twitter.com/XfPshK5GZK — Miss Benn (@Emily_Benn20) April 12, 2026

Η κατάσταση άφησε πολλούς ταξιδιώτες να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επιστροφής, με ορισμένους να διαπιστώνουν ότι έχασαν την πτήση τους ενώ ακόμη περίμεναν στην ουρά.



Εκπρόσωπος της easyJet δήλωσε στη Daily Mail: «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι επιβάτες που αναχωρούσαν από το Μιλάνο Linate αντιμετώπισαν μεγαλύτερους από το συνηθισμένο χρόνους αναμονής στον έλεγχο διαβατηρίων και συμβουλεύσαμε τους πελάτες να προσέλθουν νωρίτερα στο αεροδρόμιο.



Συνεχίζουμε να καλούμε τις συνοριακές αρχές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες ευελιξίας που επιτρέπονται κατά την εφαρμογή του EES, ώστε να αποφευχθούν αυτές οι απαράδεκτες καθυστερήσεις για τους πελάτες μας. Αν και πρόκειται για ζήτημα εκτός του ελέγχου μας, ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία».



Εκδικούνται τους Βρετανούς για το Brexit



Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι χαρακτήρισε την εφαρμογή του νέου συστήματος «χάος» και «αποδιοργάνωση», υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «τιμωρεί» τους Βρετανούς ταξιδιώτες μετά το Brexit, επιβάλλοντάς τους πολύωρες ουρές στους ελέγχους διαβατηρίων.



Ο ίδιος δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί «σημαντικές διαταραχές» στους ελέγχους από την πρώτη εφαρμογή του συστήματος τον Οκτώβριο του 2025, προσθέτοντας ότι η πλήρης λειτουργία του αναμένεται τον Απρίλιο, αλλά ήδη έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις και αυξημένοι χρόνοι αναμονής.



Πως λειτουργεί το νέο σύστημα



Το νέο σύστημα Entry/Exit System (EES) της ΕΕ απαιτεί από ταξιδιώτες από τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, να καταχωρίζουν βιομετρικά δεδομένα – φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα – κατά την είσοδο στον χώρο Σένγκεν, ο οποίος αποτελείται από 29 ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως κράτη-μέλη της ΕΕ.



Το αυτοματοποιημένο σύστημα εφαρμόστηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2025, ενώ αεροδρόμια και λιμάνια είχαν προθεσμία έως τις 10 Απριλίου για την πλήρη εφαρμογή του.



Το EES αντικαθιστά το παραδοσιακό σύστημα σφράγισης διαβατηρίων από συνοριοφύλακα. Κατά την πρώτη εγγραφή, λαμβάνεται φωτογραφία προσώπου και σαρώνεται το διαβατήριο, ενώ ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών υποβάλλονται και σε σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων.



Οι Βρετανοί ταξιδιώτες δεν χρειάζεται να προβούν σε συγκεκριμένη προετοιμασία, ωστόσο συνιστάται να φτάνουν νωρίτερα στα αεροδρόμια λόγω πιθανών καθυστερήσεων στους ελέγχους.