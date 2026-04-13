Έληξε η πασχαλινή εκεχειρία στην Ουκρανία, αλληλοκατηγορίες για χιλιάδες παραβιάσεις
Κίεβο και Μόσχα καταγγέλλουν εκατοντάδες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της 32ωρης κατάπαυσης πυρός – Συνεχίζονται οι συγκρούσεις από τη Δευτέρα
Τυπικά έληξε η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες παραβιάσεις κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου. Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ το Μεγάλο Σάββατο το απόγευμα, διήρκεσε 32 ώρες, ωστόσο σύμφωνα με τις καταγγελίες εφαρμόστηκε κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο.
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν σε 2.299 παραβιάσεις από την έναρξη της εκεχειρίας στις 16:00 ώρα Ελλάδας το Μεγάλο Σάββατο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μεταξύ των περιστατικών περιλαμβάνεται και ο πυροβολισμός τεσσάρων άοπλων στρατιωτών.
Παράλληλα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι ρωσικά στρατεύματα πραγματοποίησαν 28 επιθέσεις και σχεδόν 2.000 πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς ωστόσο να γίνει χρήση βομβών ή πυραύλων.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι ουκρανικές δυνάμεις παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός 1.971 φορές.
Σύμφωνα με τη Μόσχα, καταγράφηκαν επίσης τρεις απόπειρες αντεπιθέσεων από την Ουκρανία στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ.
Ζελένσκι: «Συμμετρική απάντηση» στις επιθέσειςΟ πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα απαντήσουν «συμμετρικά» στις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, χαρακτηρίζοντας το Πάσχα «περίοδο ειρήνης».
Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί και μετά το Πάσχα, προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
Απορρίπτει η Ρωσία παράταση της εκεχειρίαςΟι διαπραγματεύσεις για ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν ουσιαστικά παγώσει, καθώς το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας έχει στραφεί και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Η Ρωσία απέρριψε την πρόταση για παράταση της εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν κανονικά από τη Δευτέρα.
Η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ το Μεγάλο Σάββατο στις 16:00 ώρα Ελλάδας και εξέπνευσε επισήμως τα μεσάνυχτα, έπειτα από 32 ώρες διάρκειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα