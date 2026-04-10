Δεν παραιτούμαι, δεν έχουν οι ΗΠΑ το ηθικό δικαίωμα να απαιτούν από εμάς, λέει ο πρόεδρος της Κούβας

Ο Κουβανός πρόεδροςεπέμεινε ότι δεν πρόκεται να παραιτηθεί εξαιτίας της πίεσης που ασκούν στη χώρα του οι ΗΠΑ, καλώντας μάλιστα να συνεχιστεί ο διάλογος που έχει αρχίσει με την κυβέρνηση του Τραμπ.«Είμαστε. Έχουμε αυτοδιάθεση, είμαστε ανεξάρτητοι», η χώρα «δεν υπόκειται στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ», τόνισε ο πρόεδρος Ντίας Κανέλ, ερωτηθείς από το NBC αν θα εγκατέλειπε την εξουσία για να «σώσει τη χώρα του». Επρόκειτο για την πρώτη συνέντευξή του σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.«Η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει εχθρική πολιτική έναντι της Κούβας,», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα έχει κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες.Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διαμηνύσει ότι η νήσος θα είναι «η επόμενη» χώρα που θα μπει στο στόχαστρό του,αφού οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο, τότε πρόεδρο της χώρας, σε αιματηρή επίθεσή τους στο Καράκας τον Ιανουάριο. Ο Νικολάς Μαδούρο, από τους κυριότερους συμμάχους της Αβάνας, είναι πλέον κρατούμενος στις ΗΠΑ.Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ακόμη να προχωρήσει στην επιβολή σκληρών μέτρων τιμωρίας, υπό μορφή δασμών, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προμηθεύσει με πετρέλαιο τη νήσο της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός, που συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθημερινές, πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης.Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πολλαπλασιάζει τις επιθετικές δηλώσεις για τη νήσο και την πολιτική ηγεσία της κι έφθασε στο σημείο να πει πως θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε.Ο ομόλογός του Ντίας-Κανέλ αντέταξε ότι η νήσοςΟ αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα στις ΗΠΑ, διέψευσε πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times κατά το οποίο διπλωμάτες των ΗΠΑ απαίτησαν από ομολόγους τους να «φύγει» ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.