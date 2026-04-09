Εντυπωσιακές εικόνες από δορυφόρο της NASA με τη χιονισμένη έρημο της Παταγονίας
Το τοπίο στις πεδιάδες της νότιας Αργεντινής εμφανίζεται συχνά ξηρό, αλλά μια καταιγίδα στις αρχές Απριλίου κάλυψε μεγάλες εκτάσεις γης με χιόνι
Στην ανατολική, άνυδρη πλευρά των Άνδεων, οι πεδιάδες της νότιας Αργεντινής εκτείνονται από τα βουνά μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού.
Το τοπίο εμφανίζεται συχνά ξηρό και καφέ, διακοπτόμενο από πολύχρωμες λίμνες που τροφοδοτούνται από παγετώνες, αλλά μια καταιγίδα στις αρχές Απριλίου του 2026 κάλυψε μεγάλες εκτάσεις γης με χιόνι. Δορυφόρος της NASA κατέγραψε αυτή την εικόνα της χιονισμένης ερήμου της Παταγονίας το πρωί της 3ης Απριλίου, με τις εικόνες να βγαίνουν σήμερα στη δημοσιότητα.
Οι αρχές του φθινοπώρου ήταν πιο βροχερές από το συνηθισμένο στη νότια Παταγονία, δήλωσε ο επιστήμονας της ατμόσφαιρας από το Πανεπιστήμιο της Χιλής, σημειώνοντας ότι οι εκτιμήσεις με βάση δορυφορικά δεδομένα έδειξαν βροχοπτώσεις άνω του μέσου όρου από τα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου. Το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων της περιοχής τείνει να πέφτει στη δυτική πλευρά των Άνδεων, είπε. «Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να μεταφέρουν μέρος του χιονιού ανατολικά, προς την πλευρά της Αργεντινής, όπως αποτυπώνεται υπέροχα στην εικόνα του δορυφόρου».
Το χιόνι καλύπτει τα υψηλότερα υψόμετρα, ενώ οι κοιλάδες που αποστραγγίζουν τις μεγάλες παγετώδεις λίμνες είναι γυμνές. Σε αυτή τη λεπτομερή εικόνα του Landsat, μια έντονη γραμμή χιονιού εμφανίζεται κατά μήκος της εκβολής της λίμνης Αργεντίνο.
Η λίμνη Αργεντίνο και άλλες κοντινές λίμνες περιέχουν άφθονο λεπτό ίζημα, ή παγετώδη σκόνη, που έχει κονιορτοποιηθεί από τους πολυάριθμους παγετώνες της νότιας Παταγονίας. Αυτό το αιωρούμενο ίζημα κάνει τις λίμνες να φαίνονται γαλαζοπράσινες ή τιρκουάζ.
Αν και το χιόνι είχε καλύψει εκτεταμένα την έρημο μετά την καταιγίδα στις αρχές της σεζόν, η χειμερινή λαμπρότητα ήταν φευγαλέα. Μια δορυφορική εικόνα από το απόγευμα της 4ης Απριλίου έδειξε ότι το χιόνι είχε λιώσει παντού, εκτός από τις ψηλότερες ορεινές περιοχές.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
