Πεζεσκιάν: Βασική προϋπόθεση για την εκεχειρία η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Σε επικοινωνία του με τον Εμανουέλ Μακρόν ο πρόεδρος του Ιράν επέμεινε στην ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και επανέλαβε ότι αυτή ήταν μία από τις βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου 10 σημείων

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μία από τις «βασικές προϋποθέσεις» για το Ιράν, όπως διατυπώνονται στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο αποτελεί τη βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε σήμερα ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Πεζεσκιάν δήλωσε ότι «η αποδοχή της εκεχειρίας από το Ιράν αποτελεί σαφή ένδειξη της υπευθυνότητας και της πραγματικής βούλησής του για επίλυση των συγκρούσεων μέσω της διπλωματικής οδού», μεταδίδει το ISNA.

Αναφέρεται επίσης πως ο ιρανός πρόεδρος «επέμεινε στην ανάγκη για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και επανέλαβε ότι αυτή ήταν μία από τις βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου 10 σημείων του Ιράν», το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «βιώσιμη βάση για διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη πέρα από την εκεχειρία δύο εβδομάδων που αποφασίστηκε το βράδυ της Τρίτης.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

