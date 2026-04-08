Κάρλα Μπρούνι: Η παρουσία της στο εφετείο για τον Νικολά Σαρκοζί που συζητήθηκε, δείτε φωτογραφίες
Κάρλα Μπρούνι: Η παρουσία της στο εφετείο για τον Νικολά Σαρκοζί που συζητήθηκε, δείτε φωτογραφίες
Το πρώην μοντέλο φορούσε ελάχιστο μακιγιάζ, ένα απλό μαύρο κοστούμι και ένα ζευγάρι λευκά αθλητικά παπούτσια
Πολύ μακριά από τον συνηθισμένο λαμπερό εαυτό της ήταν την Τρίτη η Κάρλα Μπρούνι η οποία εμφανίστηκε στο πλευρό του Νικολά Σαρκοζί στο δικαστήριο στο οποίο εκδικάζεται η έφεση που άσκησε για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του.
Το πρώην μοντέλο φορούσε ελάχιστο μακιγιάζ, ένα απλό μαύρο κοστούμι και ένα ζευγάρι λευκά αθλητικά παπούτσια για την εμφάνισή της στο δικαστικό μέγαρο του Μεγάρου Δικαιοσύνης στο Παρίσι.
Έχοντας στο πλευρό της δύο αστυνομικούς, η Κάρλα Μπρούνι κρατούσε μόνο τα γυαλιά ηλίου και το κινητό της τηλέφωνο.
Όπως σημειώνει η Daily Mail η εικόνα της Κάρλα Μπρούνι ήταν πολύ διαφορετική από αυτή της 21ης Οκτωβρίου όταν εμφανίστηκε στο πλευρό του πρώην προέδρου της Γαλλίας ενώ αυτός οδηγείτο στις φυλακές La Sante.
Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το σχέδιο εξασφάλισης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι. Μάλιστα, του επιβλήθηκε και ποινή φυλάκισης και έγινε ο πρώτος πρώην ηγέτης κράτους της ΕΕ και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης μεταπολεμικά που εξέτισε ποινή φυλάκισης.
Ύστερα από 20 ημέρες σε φυλακή στο Παρίσι, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαντλητικές» και «εφιάλτικές», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του, ενώ δημοσίευσε και βιβλίο για την εμπειρία του στη φυλακή.
Το πρώην μοντέλο φορούσε ελάχιστο μακιγιάζ, ένα απλό μαύρο κοστούμι και ένα ζευγάρι λευκά αθλητικά παπούτσια για την εμφάνισή της στο δικαστικό μέγαρο του Μεγάρου Δικαιοσύνης στο Παρίσι.
Carla Bruni au côté de Nicolas Sarkozy pour son retour au tribunal : sur les images de son apparition, un détail saute aux yeux— Gala (@GALAfr) April 7, 2026
Έχοντας στο πλευρό της δύο αστυνομικούς, η Κάρλα Μπρούνι κρατούσε μόνο τα γυαλιά ηλίου και το κινητό της τηλέφωνο.
Όπως σημειώνει η Daily Mail η εικόνα της Κάρλα Μπρούνι ήταν πολύ διαφορετική από αυτή της 21ης Οκτωβρίου όταν εμφανίστηκε στο πλευρό του πρώην προέδρου της Γαλλίας ενώ αυτός οδηγείτο στις φυλακές La Sante.
Πέρυσι, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με το σχέδιο εξασφάλισης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι. Μάλιστα, του επιβλήθηκε και ποινή φυλάκισης και έγινε ο πρώτος πρώην ηγέτης κράτους της ΕΕ και ο πρώτος Γάλλος ηγέτης μεταπολεμικά που εξέτισε ποινή φυλάκισης.
Ύστερα από 20 ημέρες σε φυλακή στο Παρίσι, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαντλητικές» και «εφιάλτικές», ο Σαρκοζί αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο, εν αναμονή της εκδίκασης της έφεσής του, ενώ δημοσίευσε και βιβλίο για την εμπειρία του στη φυλακή.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
