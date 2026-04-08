Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
Ο ύποπτος φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και καταζητούνταν για ανθρωποκτονία – Το FBI απέκλεισε την περιοχή

Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησαν και τραυμάτισαν την Τρίτη έναν άνδρα στην Καλιφόρνια, όταν –σύμφωνα με την υπηρεσία– επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Πάτερσον, ενώ το FBI απέκλεισε την περιοχή και ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Χρησιμοποίησε το όχημα ως όπλο»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς, οι πράκτορες προσέγγιζαν όχημα όταν ο οδηγός, ο οποίος χαρακτηρίζεται «καταζητούμενο μέλος συμμορίας», επιχείρησε να τους παρασύρει χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του ως όπλο.



«Καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν το όχημα, καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», δήλωσε ο Λάιονς.

Ο άνδρας τραυματίστηκε από τα πυρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ στο σημείο έσπευσαν ομοσπονδιακές αρχές, με το FBI να προχωρά στον αποκλεισμό της περιοχής.

Υπό έρευνα για ανθρωποκτονία

Κατά την ICE, ο ύποπτος φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ, να βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταζητούνταν στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το περιστατικό.

Το συμβάν σημειώθηκε στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.
Δείτε Επίσης