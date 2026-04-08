Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο στην Καλιφόρνια, δείτε βίντεο
Ο ύποπτος φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και καταζητούνταν για ανθρωποκτονία – Το FBI απέκλεισε την περιοχή
Πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησαν και τραυμάτισαν την Τρίτη έναν άνδρα στην Καλιφόρνια, όταν –σύμφωνα με την υπηρεσία– επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Πάτερσον, ενώ το FBI απέκλεισε την περιοχή και ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
«Καθώς οι πράκτορες πλησίαζαν το όχημα, καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», δήλωσε ο Λάιονς.
«Χρησιμοποίησε το όχημα ως όπλο»Σύμφωνα με ανακοίνωση του διευθυντή της ICE, Τοντ Λάιονς, οι πράκτορες προσέγγιζαν όχημα όταν ο οδηγός, ο οποίος χαρακτηρίζεται «καταζητούμενο μέλος συμμορίας», επιχείρησε να τους παρασύρει χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του ως όπλο.
🚨BREAKING: New video footage shows ICE agents shooting a man trying to drive away, in Patterson, California…— Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) April 7, 2026
Proving DHS lied AGAIN.
In the video, the driver is clearly reversing to get out of a boxed‑in spot.
He backs up and accidentally hits an unmarked agent vehicle… pic.twitter.com/qazazR87b1
Υπό έρευνα για ανθρωποκτονίαΚατά την ICE, ο ύποπτος φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ, να βρισκόταν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καταζητούνταν στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία.
