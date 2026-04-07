Εξαγριωμένοι Ιρακινοί εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, δείτε βίντεο
Εξαγριωμένοι Ιρακινοί εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, δείτε βίντεο

Η εισβολή έγινε μετά από πυραυλικό χτύπημα σε σπίτι στο Χορ αλ Ζουμπάιρ με προέλευση από το Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν κι άλλοι πέντε να τραυματιστούν

Εξαγριωμένοι Ιρακινοί εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, δείτε βίντεο
Εξαγριωμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα στο προξενείο του Κουβέιτ στη Βασόρα, στον απόηχο του φονικού πυραυλικού πλήγματος.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν πύραυλοι, προερχόμενοι από την πλευρά του Κουβέιτ, έπληξαν σήμερα σπίτι στο Χορ αλ Ζουμπάιρ κοντά στη Βασόρα, ανέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας και υγείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ιρακινή αστυνομία ενημέρωσε ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

