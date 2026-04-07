Ο Μπιλ Γκέιτς θα καταθέσει στο Κογκρέσο για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο Μπιλ Γκέιτς θα καταθέσει στο Κογκρέσο για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν
Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο ιδρυτής της Microsoft δήλωσε ότι οι σχέσεις του με τον Επστάιν ήταν «ένα τεράστιο λάθος» και παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες
Ο Μπιλ Γκέιτς θα καταθέσει στις 10 Ιουνίου στην Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ η οποία ερευνά το σκάνδαλο Επστάιν όπως έγινε γνωστό σήμερα από πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, η οποία επιβεβαίωσε πληροφορία του ενημερωτικού μέσου Politico.
Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή η οποία σκοπεύει να του θέσει ερωτήσεις για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν από τη δίκη του.
Το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν.
Σύμφωνα ωστόσο με έναν εκπρόσωπο του Γκέιτς, «χαίρεται» με την ευκαιρία που θα του δοθεί να καταθέσει.
«Αν και ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Επστάιν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, για να στηρίξει το σημαντικό έργο της», είπε αυτός ο εκπρόσωπος.
Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι σχέσεις του με τον Επστάιν ήταν «ένα τεράστιο λάθος», παραδεχόμενος, ενώπιον μελών του ιδρύματός του, ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του επιχειρηματία.
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα το παράνομο», φέρεται να είπε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση του με τον Επστάιν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο επιχειρηματίας δήλωσε ένοχος για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία.
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επστάιν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται στις εξωσυζυγικές σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς.
Στο μήνυμα, που δεν φαίνεται να στάλθηκε ποτέ, ο Τζέφρι Επστάιν λέει ότι βοήθησε τον «Μπιλ» να αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα για να αντιμετωπίσει «τις συνέπειες των σεξουαλικών σχέσεων με κοπέλες από τη Ρωσία».
Η απλή αναφορά ενός ονόματος στους «φακέλους Επστάιν» δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο.
Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή η οποία σκοπεύει να του θέσει ερωτήσεις για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν από τη δίκη του.
Το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν.
Σύμφωνα ωστόσο με έναν εκπρόσωπο του Γκέιτς, «χαίρεται» με την ευκαιρία που θα του δοθεί να καταθέσει.
«Αν και ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Επστάιν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, για να στηρίξει το σημαντικό έργο της», είπε αυτός ο εκπρόσωπος.
Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι σχέσεις του με τον Επστάιν ήταν «ένα τεράστιο λάθος», παραδεχόμενος, ενώπιον μελών του ιδρύματός του, ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του επιχειρηματία.
«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα το παράνομο», φέρεται να είπε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση του με τον Επστάιν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο επιχειρηματίας δήλωσε ένοχος για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία.
Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επστάιν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται στις εξωσυζυγικές σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς.
Στο μήνυμα, που δεν φαίνεται να στάλθηκε ποτέ, ο Τζέφρι Επστάιν λέει ότι βοήθησε τον «Μπιλ» να αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα για να αντιμετωπίσει «τις συνέπειες των σεξουαλικών σχέσεων με κοπέλες από τη Ρωσία».
Η απλή αναφορά ενός ονόματος στους «φακέλους Επστάιν» δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένοχο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
