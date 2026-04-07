Ερντογάν: Δειλή η επίθεση στο ισραηλινό προξενείο, δεν θα επιτρέψουμε να διαταραχθεί το αίσθημα ασφάλειας στην Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία Τρομοκρατική επίθεση

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει «να πληγεί το κλίμα ασφάλειας» από «άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις» όπως η συγκεκριμένη

Την καταδίκη του για την επίθεση που σημειώθηκε στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για «δειλή» και «αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια».

Όπως ανέφερε, από την επίθεση «3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν», ενώ «2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς τραυματίστηκαν ελαφρά». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες.

Ο ίδιος ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματισμένους αστυνομικούς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της πόλης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας» και δεν θα επιτρέψει «να πληγεί το κλίμα ασφάλειας» από «άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις» όπως η συγκεκριμένη.

Η δήλωση του Ερντογάν

«Θέλω να γίνει γνωστό ότι καταδικάζουμε τη δειλή επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα στο Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική ενέργεια, 3 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, ενώ 2 από τους ηρωικούς αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Η Εισαγγελία, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες έρευνες. Προσεύχομαι στον Θεό για την ταχεία ανάρρωση των τραυματισμένων αστυνομικών μας και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και στον λαό της Κωνσταντινούπολης. Θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα τον αγώνα μας κατά κάθε μορφής τρομοκρατίας και δεν θα επιτρέψουμε να πληγεί το κλίμα ασφάλειας στην Τουρκία από τέτοιες άθλιες και προμελετημένες προκλήσεις όπως η σημερινή».
Σχετικά Άρθρα

