Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Δείτε βίντεο: Η στιγμή των πυροβολισμών στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη
Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα ακούγονται τουλάχιστον 6 με 7 πυροβολισμοί - Δύο από τους δράστες είναι νεκροί
Βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη σήμερα το μεσημέρι έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.
Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα ακούγονται τουλάχιστον 6 με 7 πυροβολισμοί.
Οι πυροβολισμοί που ακούγονται:
Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Οι δύο από τους τρεις δράστες δέχθηκαν πρώτοι τα πυρά, με τον έναν να χάνει τη ζωή του και τον άλλον να τραυματίζεται. Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί προς τους φύλακες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και εκείνος.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:
#SONDAKİKA— Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 7, 2026
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar...https://t.co/eRqfXxsdF0 https://t.co/O30c6xyOSc pic.twitter.com/iVZrZ7Hw8R
#SONDAKİKA | İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı.pic.twitter.com/POODeHazs2— Daktilock (@daktilock) April 7, 2026
Olay yerinden gelen ilk görüntüler: pic.twitter.com/SH3XpIlNtn https://t.co/pAtnExE2La— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) April 7, 2026
Δημοσιογράφος του CNN Turk, Tamer Oskay, έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση.
İsrail konsolosluk saldırganının en net görüntüsü #israil #israilkonsolosluğu #istanbul #saldırı #silahlıçatışma pic.twitter.com/uGmxfdX61r— Berk (@Berik4006) April 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα