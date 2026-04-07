Δείτε βίντεο: Η στιγμή των πυροβολισμών στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα ακούγονται τουλάχιστον 6 με 7 πυροβολισμοί - Δύο από τους δράστες είναι νεκροί

Βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη σήμερα το μεσημέρι έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα ακούγονται τουλάχιστον 6 με 7 πυροβολισμοί.


Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών:



Οι πυροβολισμοί που ακούγονται:

Δημοσιογράφος του CNN Turk, Tamer Oskay, έδωσε πληροφορίες σχετικά με την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι δράστες προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο και να κινηθούν προς τον 7ο όροφο, όπου βρίσκεται το προξενείο, με τους φύλακες ασφαλείας να αντιλαμβάνονται την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, εκείνοι δεν υπάκουσαν και έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή των πυροβολισμών. Οι δύο από τους τρεις δράστες δέχθηκαν πρώτοι τα πυρά, με τον έναν να χάνει τη ζωή του και τον άλλον να τραυματίζεται.  Ο τρίτος δράστης κρύφτηκε πίσω από ένα όχημα και συνέχισε να πυροβολεί προς τους φύλακες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και εκείνος.

Best of Network

Δείτε Επίσης