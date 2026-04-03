Ο Τραμπ αναζητά 152 εκατομμύρια δολάρια για να ανοίξει εκ νέου το Αλκατράζ ως φυλακή
Ο Τραμπ αναζητά 152 εκατομμύρια δολάρια για να ανοίξει εκ νέου το Αλκατράζ ως φυλακή
Πριν από το κλείσιμό της, «φιλοξένησε» διαβόητους εγκληματίες όπως ο Αλ Καπόνε και ο Τζέιμς «Ουάιτι» Μπάλτζερ
Ο Λευκός Οίκος ζήτησε σήμερα το ποσό των 152 εκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την επαναλειτουργία της πρώην φυλακής του Αλκατράζ, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από έναν χρόνο για τη μετατροπή του νησιού σε σωφρονιστικό ίδρυμα.
Σήμερα το νησάκι είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.
Το αίτημα εντάχθηκε στην πρόταση του προϋπολογισμού που ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2027.
Τέτοιους είδους αιτήματα για δαπάνες τα διαχειρίζονται συνήθως οι βουλευτές στο Κογκρέσο ως προτάσεις.
Ο προϋπολογισμός ζητά κεφάλαια για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των εργασιών της πρώτης χρονιάς με στόχο την ανοικοδόμηση του Αλκατράζ σε μια «υπερσύγχρονη φυλακή ασφαλείας».
Το Αλκατράζ έκλεισε το 1969 και το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εθνικών Παρκών.
Τον περασμένο Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κατευθύνει το Γραφείο Φυλακών, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες αρχές να «ανοίξουν εκ νέου ένα ουσιαστικά μεγαλύτερο και ανακαινισμένο Αλκατράζ, προκειμένου να στεγάσει τους πιο αδίστακτους και βίαιους παραβάτες της Αμερικής».
Το Αλκατράζ, που άνοιξε το 1934, είχε θεωρηθεί η ασφαλέστερη φυλακή της Αμερικής δεδομένης της τοποθεσίας του νησιού, των παγωμένων νερών και των ισχυρών ρευμάτων.
Καμία επιτυχημένη απόδραση δεν είχε καταγραφεί επισήμως, αν και πέντε κρατούμενοι αναφερόνται ως «αγνοούμενοι και πιθανολογούμενα πνιγμένοι».
Πριν από το κλείσιμό της, «φιλοξένησε» διαβόητους εγκληματίες όπως ο Αλ Καπόνε και ο Τζέιμς «Ουάιτι» Μπάλτζερ.
Το Γραφείο Φυλακών αναφέρει στον ιστότοπό του πως έκλεισε, διότι ήταν πολύ ακριβή για να συνεχίσει να λειτουργεί, σημειώνοντας πως το κόστος λειτουργίας της είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή.
Σήμερα το νησάκι είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.
Το αίτημα εντάχθηκε στην πρόταση του προϋπολογισμού που ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2027.
Τέτοιους είδους αιτήματα για δαπάνες τα διαχειρίζονται συνήθως οι βουλευτές στο Κογκρέσο ως προτάσεις.
Ο προϋπολογισμός ζητά κεφάλαια για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των εργασιών της πρώτης χρονιάς με στόχο την ανοικοδόμηση του Αλκατράζ σε μια «υπερσύγχρονη φυλακή ασφαλείας».
Το Αλκατράζ έκλεισε το 1969 και το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Εθνικών Παρκών.
Τον περασμένο Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι κατευθύνει το Γραφείο Φυλακών, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες αρχές να «ανοίξουν εκ νέου ένα ουσιαστικά μεγαλύτερο και ανακαινισμένο Αλκατράζ, προκειμένου να στεγάσει τους πιο αδίστακτους και βίαιους παραβάτες της Αμερικής».
Το Αλκατράζ, που άνοιξε το 1934, είχε θεωρηθεί η ασφαλέστερη φυλακή της Αμερικής δεδομένης της τοποθεσίας του νησιού, των παγωμένων νερών και των ισχυρών ρευμάτων.
Καμία επιτυχημένη απόδραση δεν είχε καταγραφεί επισήμως, αν και πέντε κρατούμενοι αναφερόνται ως «αγνοούμενοι και πιθανολογούμενα πνιγμένοι».
Πριν από το κλείσιμό της, «φιλοξένησε» διαβόητους εγκληματίες όπως ο Αλ Καπόνε και ο Τζέιμς «Ουάιτι» Μπάλτζερ.
Το Γραφείο Φυλακών αναφέρει στον ιστότοπό του πως έκλεισε, διότι ήταν πολύ ακριβή για να συνεχίσει να λειτουργεί, σημειώνοντας πως το κόστος λειτουργίας της είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή φυλακή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα