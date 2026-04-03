Αργεντινή: 29χρονη κινδυνεύει με πέντε χρόνια φυλακή γιατί έκανε ρατσιστική χειρονομία σε εργαζόμενους στη Βραζιλία, δείτε βίντεο
Η Αγκοστίνα Παέζ υποστηρίζει ότι είχαν προηγηθεί άσεμνες χειρονομίες των εργαζομένων του μπαρ προς την ίδια και τη φίλη της
Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη βρίσκεται η 29χρονη δικηγόρος από την Αργεντινή, Αγκοστίνα Παέζ, για το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει μια κίνηση που θεωρήθηκε ρατσιστική προς εργαζομένους σε μπαρ στη Βραζιλία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα του Ιανουαρίου και στο βίντεο φαίνεται η 29χρονη να κάνει να κάνει κινήσεις μαΐμούς προς τους εργαζομένους. Σύμφωνα με την ίδια, είχε προηγηθεί επεισόδιο με τα άτομα στο μπαρ στο Ρίο ντε Τζανέιρο στα οποία έκανε την κίνηση αυτή.
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την άσκηση δίωξης σε βάρος της, η Παέζ ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις της επιμένοντας, ωστόσο, ότι είχαν προηγηθεί άσεμνες χειρονομίες των εργαζομένων του μπαρ προς την ίδια και τη φίλη της. «Ήταν μια συναισθηματική αντίδραση. Ποτέ δεν φανταζόμουν τη σοβαρότητα όλων αυτών» δήλωσε η 29χρονη.
Οι αρχές της Βραζιλίας απάντησαν ότι δεν δικαιολογείται άγνοια νόμου. «Δεν μπορείς απλώς να γλιτώσει από τον βραζιλιάνικο νόμο επειδή ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε ότι ο ρατσισμός ήταν έγκλημα» δήλωσε δικαστής.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτική διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρες καθώς στη Βραζιλία η δίκη της 29χρονης θεωρείται ως τεστ για την εφαρμογή της αυστηρής νομοθεσίας κατά του ρατσισμού. Την ίδια ώρα στην Αργεντινή, πολιτικοί και σχολιαστές έχουν συσπειρωθεί πίσω από την Παέζ παρουσιάζοντάς την ως θύμα ενός υπερβολικά σκληρού δικαστικού συστήματος.
Η 29χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι είχε δεχθεί απειλές μετά το βίντεο δηλώνοντας «φοβισμένη μέχρι θανάτου», έχει επιστρέψει στην Αργεντινή αφού κατέβαλε εγγύηση περίπου 20.000 δολαρίων.
Εάν καταδικαστεί, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μειωμένη ποινή λόγω της έλλειψης προηγούμενων καταδίκων της, ενδεχομένως να εκτίσει ποινή φυλάκισης στην Αργεντινή ή να εκτελέσει κοινωφελή εργασία, μαζί με την καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό του μπαρ που εμπλέκεται.
Η υπόθεση πρόκειται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, με τις βραζιλιάνικες αρχές να επιμένουν ότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι τα φαινόμενα ρατσισμού δεν θα γίνουν ανεκτά.
Una abogada argentina fue detenida en Brasil por acusar de mono al personal de un bar en Río de Janeiro e imitar a un simio.— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) January 17, 2026
En Brasil, eso es delito sin fianza.
Si viajan, no corran riesgos al pedo.pic.twitter.com/S5lxsguvze
